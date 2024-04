A24 ma wielki hit. I problem. Poszło o kampanię "Civil War"

"Promujecie film, który nie istnieje" - burza po grafikach do "Civil War"

W sieci, ale również w niektórych realnych lokalizacjach, pojawiła się seria grafik stylizowanych na plakaty filmupokazujących wielkie amerykańskie miasta zrujnowane przez wojnę domową. Grafiki prezentują destrukcję Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Miami i Chicago. I prezentują się tak:W sieci na ich widok zawrzało. I to z kilku powodów.Pierwszym jest taki, że. Żadna ze scen na nich nie ma miejsca w filmie " Civil War ". Dodatkowo grafiki teod 50 milionów, jakie wydano na realizację rzeczywistego filmu.Pod postem na Instagramie można znaleźć komentarze w stylu:Drugim problemem jest fakt, że. Doprowadziło to do dziwacznych wpadek (jak błędne umiejscowienie wież Marina w Chicago, samochód z trzema drzwiami lub łabędź-gigant).Jak bronią się autorzy pomysłu na tę kampanię?Po pierwsze twierdzą, że nie są to grafiki z filmu, lecz grafiki inspirowane filmem " Civil War ". Mają one być artystyczną symulacją rozwijającą temat filmu Alexa Garlanda i odpowiadać na pytanie, jak mogłaby wyglądać Ameryka, gdyby wojna domowa rzeczywiście wybuchła.AI jest jednak tematem drażliwym wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi aspekt twórczy. Przekonali się o tym ostatnio autorzy filmu " Late Night With the Devil ". Sztuczna inteligencja została wykorzystana w nim do przygotowania niektórych plansz z napisów początkowych. Widzowie jednak nie byli zachwyceni i w sieci oczywiście pojawiło się sporo postów krytykującą użycie AI.