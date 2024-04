Movie się: Dlaczego polecamy "Civil War"?

Oceniamy "Civil War"

O czym opowiada "Civil War"?

Za reżyserię filmuodpowiadał Alex Garland, który ma na swoim koncie takie tytuły jak: " Men ", " Anihilacja ", " Ex Machina " i serial " Devs ". W obsadzie są: Kirsten Dunst W filmieStany Zjednoczone balansują na krawędzi upadku. Skorumpowany prezydent wzywa obywateli do walki przeciwko "sojuszowi z Florydy i zachodnim siłom Teksasu i Kalifornii". Fotografka wojenna Lee wraz z grupą dziennikarzy próbuje dostać się do Waszyngtonu, będącego epicentrum dramatycznych wydarzeń, by przeprowadzić ostatni wywiad z prezydentem. W tej misji towarzyszy im ambitna, lecz niedoświadczona dziennikarka Jessie. Lee, mimo początkowej niechęci, zostaje jej mentorką.