Wyjątkowy wieczór dla kobiet ze specjalnym pokazem "Dom Gucci"

Już 2 grudnia o 19:30 zapraszamy wszystkie Panie do Cinema City na Ladies Night, czyli wieczór pełen konkursów z nagrodami, śmiechu i magii wielkiego ekranu... To wydarzenie, które powstało z myślą o wszystkich kobietach, które chcą wyrwać się z domu i w gronie swoich przyjaciółek i najbliższych zakochać się w kinie na nowo. Nasi prowadzący zadbają o dobrą zabawę uczestniczek, a najnowsza produkcja Ridleya Scotta - " Dom Gucci " zagwarantuje moc filmowych emocji.Ladies Night to wydarzenie, które zaskarbiło sobie sympatię Polek. To idealny moment, żeby wyrwać się z domu od obowiązków, wyjść gdzieś z przyjaciółką lub całą paczką koleżanek, a może i spędzić miło czas z mamą czy siostrą. Wiek tutaj nie gra roli i każda z Pań jest gościem honorowym tego wyjątkowego wieczoru. Schemat wydarzenia jest prosty: najpierw nasi prowadzący prowadzą część konkursową, a później dajemy się ponieść uczestniczkom magii kina, bowiem filmowe emocje najlepiej przeżywa się w grupie. Wspólnie się śmiejemy, płaczemy, wstrzymujemy oddech i za to właśnie kochamy seanse w kinowym fotelu.Grudniowa edycja to dodatkowa możliwość do naładowania baterii przed świątecznym szaleństwem. Wydarzenie będzie kręciło się wokół mody, " Domu Gucci " oraz kina, więc zachęcamy do małej powtórki wiedzy, by z łatwością odpowiadać na pytania konkursowe. Widzimy się już 2 grudnia o godzinie 19:30 w 18 lokalizacjach w Polsce. Sprawdź swoje najbliższe kino i kup bilet już teraz: https://www.cinema-city.pl/filmy/ladies-night-dom-gucci/4534s2r1 Dom Gucci " to historia Patrizii Reggiani, byłej żony Maurizio Gucciego, która planowała zabić swojego męża, wnuka znanego projektanta mody Guccio Gucci. Film w reżyserii Ridleya Scotta to opowieść o modowej dynastii, która stworzyła markę kojarzącą się na całym świecie z luksusem. Oszałamiający sukces rodzinnego biznesu zakończył się jednak spektakularnym krachem i zbrodnią, która wstrząsnęła nie tylko Włochami. Trzy dekady miłości, zdrady, dekadencji, zemsty, zwieńczone w końcu morderstwem, pokazują, co znaczy nazwisko Gucci, ile jest warte i jak daleko posunie się rodzina, by nie wypuścić z rąk kontroli nad fortuną. Na ekranie zobaczymy plejadę hollywoodzki gwiazd. W rolach głównych występują laureaci Oscarów i aktorzy nominowani do tej nagrody: Lady Gaga (Patrizia Reggiani), Adam Driver (Maurizio Gucci), Jared Leto (Paolo Gucci), Jeremy Irons (Rodolfo Gucci), Al Pacino (Aldo Gucci) oraz Salma Hayek (Pina Auriemma).Nagrody w konkursach ufundowali sponsorzy wydarzenia. W grudniowej edycji wśród partnerów znalazły się takie firmy jak: W.Kruk, czyli najstarsza marka jubilerska w Polsce, która od 1840 roku tworzy ponadczasową biżuterię, dzięki której Klienci mogą poczuć się wyjątkowo, BNP Paribas - bank zmieniającego się świata, który pod hasłem "We love cinema" mocno angażuje się w promocję kina, Oriflame, marka wywodząca się ze Szwecji, która od ponad 50 lat umożliwia ludziom z różnych zakątków świata celebrowanie swojego naturalnego piękna, tworząc nowoczesne i bezpieczne kosmetyki wysokiej jakości oraz Depil Concept - największa sieć depilacji w Polsce, bez której duża część kobiet nie wyobraża sobie życia codziennego.