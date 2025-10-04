Xbox Cloud Gaming za darmo! Jest jeden haczyk

Bez subskrypcji skorzystasz z Xbox Cloud Gaming. Ale coś za coś

Na razie są to jedynie pogłoski. Jednak po sieci krążą informacje na temat zmian, jakie chce wprowadzić Microsoft w usłudzeNowy pomysł polega na tym, by usługę otworzyć dla wszystkich.. W ofercie będą gry, które gracz posiada w wersji cyfrowej oraz gry z katalogów Free Play Days i Xbox Retro Classics.Jeśli brzmi zbyt dobrze, by było prawdziwe, to wiedzcie, że są pewne ograniczenia.przed rozpoczęciem gry.The Verge informuje, że pomysł jest w fazie wewnętrznych testów. Aktualnie sprawdzane jest rozwiązanie, w którym reklamy trwają dwie minuty, czas jednej sesji to maksymalnie godzina, a w miesiącu do wykorzystania za darmo byłoby 5 godzin.Te okresy/limity zapewne ulegną zmianie. Otwartym pozostaje pytanie, czy znajdą się gracze, którzy z takiej usługi będą chcieli skorzystać.