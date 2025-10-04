Newsy Gry Xbox Cloud Gaming za darmo! Jest jeden haczyk
Xbox Cloud Gaming za darmo! Jest jeden haczyk

Microsoft próbuje pozbierać się po PR-owym koszmarze, jakim okazały się zmiany w Xbox Game Pass. Jednym ze sposobów mogą być zmiany w usłudze grania w chmurze.

Bez subskrypcji skorzystasz z Xbox Cloud Gaming. Ale coś za coś



Na razie są to jedynie pogłoski. Jednak po sieci krążą informacje na temat zmian, jakie chce wprowadzić Microsoft w usłudze Xbox Cloud Gaming.


Nowy pomysł polega na tym, by usługę otworzyć dla wszystkich. Nie będzie potrzebny Xbox Game Pass. W ofercie będą gry, które gracz posiada w wersji cyfrowej oraz gry z katalogów Free Play Days i Xbox Retro Classics.

Jeśli brzmi zbyt dobrze, by było prawdziwe, to wiedzcie, że są pewne ograniczenia.

Darmowa usługa grania w chmurze ma być powiązana z emisją reklam przed rozpoczęciem gry. Będą również ograniczenia dotyczące czasu korzystania z usługi.

The Verge informuje, że pomysł jest w fazie wewnętrznych testów. Aktualnie sprawdzane jest rozwiązanie, w którym reklamy trwają dwie minuty, czas jednej sesji to maksymalnie godzina, a w miesiącu do wykorzystania za darmo byłoby 5 godzin.

Te okresy/limity zapewne ulegną zmianie. Otwartym pozostaje pytanie, czy znajdą się gracze, którzy z takiej usługi będą chcieli skorzystać.

