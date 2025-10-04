"The Partner": Jason Bateman i Tom Holland ekranizują powieść Johna Grishama

Nadciąga kolejna ekranizacja powieści Johna Grishama. Za kamerą filmu opartego na książce "Wspólnik" (w oryginale: "The Partner") ma stanąć Jason Bateman. W roli głównej ma wystąpić Tom Holland.
O czym opowie "The Partner" z Tomem Hollandem?
Głównym bohaterem "Wspólnika" jest Patrick Lanigan, młody obiecujący adwokat, który ginie w wypadku samochodowym. Getty Images © Dia Dipasupil
Kiedy jednak z konta kancelarii znika duża suma pieniędzy, rodzi się podejrzenie, że mężczyzna sfingował własną śmierć. Po czterech latach udaje się odnaleźć Lanigana w Brazylii. Ale gdzie podziały się pieniądze? Tom Holland
, który obecnie pracuje na planie widowiska "Spider-Man: Brand New Day
", ma wcielić się właśnie w postać Lanigana.
Scenariusz pisze Graham Moore
("Gra tajemnic
"). Film powstaje dla studia Universal. Jasona Batemana
możemy oglądać właśnie w serialu "Black Rabbit
", przy którym pracował również jako reżyser.
"Black Rabbit" – zwiastun
O czym opowiada "Black Rabbit"?
Serial "Black Rabbit
", osadzony w realiach pełnego presji świata nocnego życia Nowego Jorku, opowiada historię dwóch braci, których obowiązek wobec rodziny i pogoń za sukcesem doprowadzają na skraj wytrzymałości. Jake Friedken (Jude Law
) to charyzmatyczny właściciel restauracji i ekskluzywnej loży VIP, która może wkrótce zostać najgorętszym miejscem w Nowym Jorku. Jednak gdy jego brat Vince (Jason Bateman
) niespodziewanie wraca do biznesu, szybko pojawiają się kłopoty, prowadzące do dawnych traum oraz nowych zagrożeń i mogące zburzyć wszystko, co zbudowali. "Black Rabbit
" to wciągający thriller i studium postaci, opowiadające o tym, jak nierozerwalna więź między braćmi może zniszczyć ich świat i wszystko, co się w nim znajduje.