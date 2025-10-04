Newsy Filmy "The Partner": Jason Bateman i Tom Holland ekranizują powieść Johna Grishama
Nadciąga kolejna ekranizacja powieści Johna Grishama. Za kamerą filmu opartego na książce "Wspólnik" (w oryginale: "The Partner") ma stanąć Jason Bateman. W roli głównej ma wystąpić Tom Holland.

O czym opowie "The Partner" z Tomem Hollandem?



GettyImages-2235823725.jpg Getty Images © Dia Dipasupil


Głównym bohaterem "Wspólnika" jest Patrick Lanigan, młody obiecujący adwokat, który ginie w wypadku samochodowym. Kiedy jednak z konta kancelarii znika duża suma pieniędzy, rodzi się podejrzenie, że mężczyzna sfingował własną śmierć. Po czterech latach udaje się odnaleźć Lanigana w Brazylii. Ale gdzie podziały się pieniądze?

Tom Holland, który obecnie pracuje na planie widowiska "Spider-Man: Brand New Day", ma wcielić się właśnie w postać Lanigana.
    
Scenariusz pisze Graham Moore ("Gra tajemnic"). Film powstaje dla studia Universal.

Jasona Batemana możemy oglądać właśnie w serialu "Black Rabbit", przy którym pracował również jako reżyser.

"Black Rabbit" – zwiastun




O czym opowiada "Black Rabbit"?



Serial "Black Rabbit", osadzony w realiach pełnego presji świata nocnego życia Nowego Jorku, opowiada historię dwóch braci, których obowiązek wobec rodziny i pogoń za sukcesem doprowadzają na skraj wytrzymałości. Jake Friedken (Jude Law) to charyzmatyczny właściciel restauracji i ekskluzywnej loży VIP, która może wkrótce zostać najgorętszym miejscem w Nowym Jorku. Jednak gdy jego brat Vince (Jason Bateman) niespodziewanie wraca do biznesu, szybko pojawiają się kłopoty, prowadzące do dawnych traum oraz nowych zagrożeń i mogące zburzyć wszystko, co zbudowali. "Black Rabbit" to wciągający thriller i studium postaci, opowiadające o tym, jak nierozerwalna więź między braćmi może zniszczyć ich świat i wszystko, co się w nim znajduje.

