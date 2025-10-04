Cillian Murphy jako "Steve". Recenzja

Cillian Murphy kontynuuje swoją skromną aktorską ścieżką po oscarowym sukcesie "Oppenheimera". W zeszłym roku mogliśmy zobaczyć go w dramacie "Drobiazgi takie jak te", teraz aktor wystąpił w kolejnym filmie Tima Mielantsa. Jak broni się "Steve", który zadebiutował właśnie na platformie Netflix? Recenzuje Maciej Niedźwiedzki.
"Steve" – recenzja filmu z Cillianem Murphym "Steve" Tima Mielantsa to w przeważającej części kino kameralne, miejscami nawet klaustrofobiczne. Operujące bliskimi planami, eksponujące fizyczność, chaotyczność zdarzeń, zbliżające się do formatu paradokumentu. Przekonująca techniczna oprawa w postaci roztrzęsionej kamery czy kilkuminutowych sekwencji bez montażowych cięć koresponduje z naturalistycznymi dialogami i przyziemnością. Wielkie (Cillian Murphy) i mniejsze (Emily Watson) filmowe gwiazdy wtapiają się w reportażową konwencję. Brytyjska szkoła realizmu? W pewnym stopniu. Przede wszystkim – znajomość filmowego rzemiosła i zręczne dostosowanie formy do treści,
pisze w swojej recenzji
Maciej Niedźwiedzki.
Autor recenzji pisze w swoim tekście, że twórcom "Steve’a" udaje się osiągnąć intrygujący efekt
: Poznając z czasem obie strony (uczniów i pedagogów), można zadać sobie pytanie, dla kogo tak naprawdę jest azylem ten ośrodek i kto przechodzi w nim terapię. Dla kogo to restart i wychodzenie na prostą? A może to miejsce, gdzie walczący z nałogami Steve i życiowo okaleczeni chłopcy leczą siebie nawzajem? To zagadnienie rozwijane w podtekście, w tle i między słowami, ale nadaje "Steve’owi" autentycznej dramaturgicznej i socjologicznej głębi. Tim Mielants obserwuje, nie ocenia. Pozwala sobie na zgryźliwość, ale trafia celnie
, podsumowuje Niedźwiedzki.
Całą recenzję autorstwa Macieja Niedźwiedzkiego przeczytacie TUTAJ.
"Steve" – zwiastun
O czym opowiada "Steve"?
Osadzony w połowie lat 90. film "Steve
" jest oparty na bestsellerowej książce "Shy" Maxa Portera. Oglądamy przełomowy dzień w życiu dyrektora Steve'a (w tej roli nagrodzony Oscarem Cillian Murphy
) i jego uczniów ze szkoły ostatniej szansy dla trudnej młodzieży. Steve za wszelką cenę próbuje uratować instytucję przed zamknięciem, a walki nie ułatwiają mu dręczące go problemy ze zdrowiem psychicznym. Równolegle obserwujemy zmagania drugiego bohatera filmu, którym jest Shy (Jay Lycurgo
). To trapiony licznymi problemami nastolatek rozdarty między bolesną przeszłością a niepewną przeszłością, który jednocześnie próbuje pogodzić się ze swoją wrażliwością oraz opanować skłonności do autoagresji i przemocy.