Co dalej z serialem "Ballard"? Amazon daje odpowiedź

Fani serialu "Ballard" mogą spać spokojnie. Amazon właśnie dał zielone światło realizacji drugiego sezonu.
"Ballard" – udany spin-off "Boscha"
Serial "Ballard
" powstał za sprawą sukcesu innej produkcji Amazonu – "Bosch
". Został on dobrze przyjęty przez krytyków i cieszył się stosunkowo dużym zainteresowaniem widzów. Prime Video co prawda nie podało danych oglądalności serialu, ale dane Nielsena z Ameryki jasno wskazują, że latem był to jeden z chętniej oglądanych seriali na platformach streamingowych.
Bohaterką serialu "Ballard
" jest tytułowa detektyw Renée Ballard (Maggie Q
) prowadząca zaniedbany i słabo opłacany wydział nierozwiązanych spraw departamentu policji w Los Angeles (LAPD). Bohaterka stawia czoła wyjątkowo trudnym zagadkom i zbrodniom – ciągnącym się nawet przez dziesięciolecia. Na domiar złego Ballard odkrywa spisek w LAPD i zmaga się ze swoją własną życiową traumą. W kryzysowym momencie zwraca się o pomoc do swojego przyjaciela – detektywa Harry'ego Boscha (Titus Welliver
).
Serial "Bosch
" – z tytułowym detektywem na czele zespołu – oparty został na powieściach Michaela Connelly'ego
.
Zwiastun serialu "Ballard"