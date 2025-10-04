Newsy Seriale Co dalej z serialem "Ballard"? Amazon daje odpowiedź
Co dalej z serialem "Ballard"? Amazon daje odpowiedź

Fani serialu "Ballard" mogą spać spokojnie. Amazon właśnie dał zielone światło realizacji drugiego sezonu.

"Ballard" – udany spin-off "Boscha"



Serial "Ballard" powstał za sprawą sukcesu innej produkcji Amazonu – "Bosch". Został on dobrze przyjęty przez krytyków i cieszył się stosunkowo dużym zainteresowaniem widzów. Prime Video co prawda nie podało danych oglądalności serialu, ale dane Nielsena z Ameryki jasno wskazują, że latem był to jeden z chętniej oglądanych seriali na platformach streamingowych.


Bohaterką serialu "Ballard" jest tytułowa detektyw Renée Ballard (Maggie Q) prowadząca zaniedbany i słabo opłacany wydział nierozwiązanych spraw departamentu policji w Los Angeles (LAPD). Bohaterka stawia czoła wyjątkowo trudnym zagadkom i zbrodniom – ciągnącym się nawet przez dziesięciolecia. Na domiar złego Ballard odkrywa spisek w LAPD i zmaga się ze swoją własną życiową traumą. W kryzysowym momencie zwraca się o pomoc do swojego przyjaciela – detektywa Harry'ego Boscha (Titus Welliver).  

Serial "Bosch" – z tytułowym detektywem na czele zespołu – oparty został na powieściach Michaela Connelly'ego.

Zwiastun serialu "Ballard"




