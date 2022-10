Złote Globy 2023: czy jest szansa na powrót Gervaisa?

Ricky Gervais ostro o Złotych Globach

Złote Globy 2023

Jeśli liczyliście, że Ricky Gervais da się namówić na powrót do roli prowadzącego galę rozdania Złotych Globów, czeka Was rozczarowanie. Brytyjski komik dobitnie wyraził swój brak zainteresowania udziałem w imprezie.Jeden z użytkowników Twittera zamieścił krótkie wideo z gali z 2020 roku z apelem: "Podaj dalej, jeśli chcesz, by Ricky Gervais ponownie poprowadził galę rozdania Złotych Globów w 2023 roku". Oznaczony w poście Gervais odniósł się do niego w typowym dla siebie, bezpośrednim stylu: "Walić to".W 2021 roku Gervais opowiedział o swoim podejściu do prowadzenia tego typu wydarzeń w wywiadzie udzielonym magazynowi "The Guardian". Odniósł się w nim do kontrowersji, jakie wzbudził jego monolog z imprezy, którą poprowadził rok wcześniej.Nominacje do Złotych Globów zostaną ogłoszone 12 grudnia. Gala rozdania nagród zaplanowana jest na 10 stycznia 2023 roku. Po tym jak w związku z oskarżeniami o brak różnorodności ceremonia z 2022 roku została ograniczona do przekazania informacji o wynikach, Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej wraca do transmisji w telewizji. Prawa do emisji ma stacja NBC.