Powstanie kolejny sezon "After Life"

Netflix zamówił trzeci sezon serialu " After Life ". Jednocześnie platforma zawarła długofalową umowę z twórcą show, Rickym Gervaisem Kontrakt zakłada, że komik przygotuje dla streamingowego giganta zarówno nowe filmy i seriale jak i stand-upy.Bohater " After Life " Tony ( Gervais ) wiódł idealne życie. Jednak po śmierci żony, Lisy, mężczyzna zmienia się. Początkowo rozważa samobójstwo, jednak porzuca ten pomysł i postanawia żyć wystarczająco długo, by ukarać świat, mówiąc i robiąc, co tylko zechce. Uważa brak troski o siebie czy innych za rodzaj supermocy, jednak okazuje się, że jego plan będzie trudny do zrealizowania, bo wszyscy starają się odzyskać fajnego faceta, którego znali.