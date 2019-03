Z "Kapitan Marvel" do "Pogromców duchów 3"

Getty Images © Rich Polk



) dołączyła do obsady filmu. Razem z Finnem Wolfhardem ) zagrają dzieci samotnej matki granej przez Carrie Coon ).Widowisko ma być kolejnym rozdziałem historii zapoczątkowanej wFabuła nie będzie za to w żaden sposób powiązana zTrudno się dziwić – tamten film spotkał się z negatywnym przyjęciem wśród fanów i krytyków, ponadto rozczarował w box offisie.Za kamera produkcji stoi syn Ivana Reitmana Jason (ostatnio:). Reitman napisał scenariusz do spółki z Gilem Kenanem . Na razie nie wiadomo, czy zamierza ściągnąć przed kamerę gwiazdy oryginału: Billa Murraya Film powstaje dla Sony. Premiera 10 lipca 2020 roku.