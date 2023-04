Kevin Feige i Star Wars: Szefowa LucasFilm nie chce filmu od szefa Marvela

Kevin Feige i Gwiezdne wojny? Kathleen Kennedy: Nie na mojej warcie



W miniony weekend w Londynie odbyło się, doroczna impreza, na którejchwali się swoimi projektami. Już pierwszego dnia. A to zrodziło pytania o to, co z projektami, o których mówi się od kilku lat?Wśród projektów, o których niczego nowego się nie dowiedzieliśmy, jest. Jak się okazuje, Kathleen Kennedy przekonuje, że taki projekt nigdy nie istniał.W rozmowie z dziennikarzami portalu IGN stwierdziła, że zostało to co prawda ogłoszone prasie, a raczej fandomowi, ale tak naprawdę nigdy nic nie zostało opracowane.- przekonywała Kennedy . -Teraz jednak Matthew Belloni z portalu Puck News twierdzi, że Kennedy skłamała w tym wywiadzie. Jego zdaniem projekt Feige'a istniał i wciąż istnieje, a Kennedy otrzymywała okresowo informacje na temat jego rozwoju.Belloni przypomina również, że to wcale nie zostało rzucone fanom, żeby mieli o czym mówić, lecz projekt ogłosił w 2019 roku Alan Horn, odpowiedzialny w Disneyu za wszystkie produkcje filmowe, czyli nominalnie szef Kennedy , w wywiadzie dla The Hollywood Reporter.Dlaczego więc Kennedy tak wypowiada się o tym projekcie? Belloni twierdzi, że szefowa LucasFilm po prostu nie chce szefa Marvel Studios na swoim podwórku. Od premieryjej studio nie miało żadnego filmu w kinach. Tymczasem Marvel, mimo problemów wizerunkowych i pandemii, zgarnęło w tym czasie 6 miliardów dolarów. Kevin Feige jest więc najważniejszą osobą w "filmowej rodzinie Disneya". Gdyby jego film z cyklu Gwiezdne wojny odniósł sukces, dla Kennedy byłby to bardzo niekomfortowy moment.Co więcej Matthew Belloni twierdzi, że pomimo ogłoszonych w Londynie trzech projektów, żaden z nich nie ma formalnie zielonego światła. Dziennikarz przewiduje więc, że LucasFilm nie wyrobi się z produkcją przynajmniej jednego z filmów na rok 2025., czyli siedem lat po wejściu na duże ekranyProjekt został odstawiony na boczny tor, ponieważ Waititi miał do zrealizowaniadla Marvela. Teraz podobno prace nad scenariuszem są na finiszu i reżyser może na tym filmie skupić swoją uwagę.Gwiezdne wojny dobrze mają się za to na platformie Disney+.. Wy możecie go obejrzeć poniżej: