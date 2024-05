ZWIASTUN: "The Bear"! Co będzie się działo w 3. sezonie?

Zwiastun – "The Bear" sezon 3

Na pytanie, czy w nowych odcinkach " The Bear " zobaczymy tyle gościnnych występów pierwszoligowych gwiazd co w poprzednim sezonie, John Landgraf odpowiedział:Dyrektor stacji FX wypowiedział się na temat strategii udostępniania kolejnych odcinków. Nie ma on wątpliwości, że platforma streamingowa Hulu, na której serial można zobaczyć w Stanach Zjednoczonych, nie będzie dawkować fanom jednego odcinka tygodniowo, lecz pokaże wszystkie odcinki tego samego dnia.Serial " The Bear " zadebiutował w 2022 roku. Grającemu główną rolę Jeremy'emu Allenowi White'owi przyniósł on dwa Złote Globy oraz nagrodę Emmy. The Bear " opowiada o jedzeniu, rodzinie, szalonej harówce, sensie pośpiechu i bolesnych stratach. Młody szef kuchni Carmy próbuje odmienić losy zarówno baru Original Beef of Chicagoland, jak i siebie samego, pracując z nieokrzesaną ekipą kuchenną, która w końcu okazuje się być jego rodziną z wyboru.