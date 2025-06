Sezon 4. "The Bear": Recenzja. Zegar tyka!

"The Bear" – sezon 4. Zobacz zwiastun

Carmy powrócił, a The Bear znowu stoi otworem. Czwarty sezon serialu można już oglądać w całości na platformie Disney+. "– po pierwszym sezonie okrzykniętym jedną z najlepszych produkcji 2022 roku – wciąż cieszy się olbrzymią popularnością. Spójrzcie na oceny na Filmwebie:Przekonanych nie trzeba przekonywać, ale jeśli macie wątpliwości, czy warto wrócić do tej pełnej chaosu restauracji, Jan Sławiński, który widział już wszystkie odcinki, w swojej recenzji dodaje odwagi:Całą recenzję przeczytacie TUTAJ Autor pisze dalej:Przeczytacie RECENZJĘ TUTAJ A co słychać u bohaterów?W recenzji przeczytacie:W głównych rolach powracają więc wszystkie gwiazdy serialu, a ich postacie wciąż walczą z uciekającym czasem oraz własnymi demonami. Czy to wszystko w końcu się posypie, czy może każdy zostanie ostatecznie uzdrowiony?Sprawdźcie, czego się spodziewać w naszej RECENZJI, KTÓRĄ ZNAJDZIECIE NA KARCIE SERIALU