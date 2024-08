Zac Efron opuścił szpital i zabrał głos w sprawie feralnego wypadku

Wypadek Zaca Efrona - co się stało?

Poniżej załączamy oficjalny post Efrona na platformie Instagram

36-letni gwiazdor kultowego " High School Musical ” czy niedawnych " Braci ze stali " został znaleziony nieprzytomny w basenie w wilii na Ibizie przez dwóch anonimowych mediom mężczyzn. Ci szybko wyciągnęli go z wody i zapewnili błyskawiczny transport do pobliskiego szpitala. Do teraz całkowicie nieznane są okoliczności wypadku.Niezależnie od informacji, że transport do szpitala był jedynie "środkiem ostrożności", wydarzenie zmartwiło wielu fanów aktora, przejętych niecodziennym wypadkiem z jego udziałem. Z tego też pewnie względu Efron podzielił się w social mediach informacją, że nic poważnego mu się nie stało. Zapewnieniom o dobrym samopoczuciu towarzyszy zdjęcie aktora w trakcie treningu z hantlami."Szczęśliwy i zdrowy" - napisał Efron . "Dzięki za życzenia".Problemy zdrowotne Efrona pojawiły się w trakcie jego europejskich wakacji, podczas których 26 lipca uczestniczył w ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich. Następnie kolejne kilka dni spędził w Paryżu, świętując między innymi złoty medal dla Simone Biles. "Jestem z ciebie niesamowicie dumny" - napisał na Instagramie aktor.