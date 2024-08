Zac Efron trafił do szpitala

Zac Efron - co się stało?

36-letni gwiazdor kultowego " High School Musical ” czy niedawnych " Braci ze stali " został znaleziony nieprzytomny w basenie w wilii na Ibizie przez dwóch anonimowych mediom mężczyzn. Ci szybko wyciągnęli go z wody i zapewnili błyskawiczny transport do pobliskiego szpitala. Wciąż nie jest jasne, co spowodowało niebezpieczną sytuację.Przedstawiciel Efrona powiedział portalowi TMZ, że podróż do szpitala została przedsięwzięta jako „środek ostrożności”. Aktor został zwolniony ze szpitala dziś rano, choć po feralnym wypadku unika kontaktu z dziennikarzami. Jego wakacje w hiszpańskiej Ibizie były kolejnym przystankiem podczas europejskiego wypoczynku - Efrona dało się zauważyć podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich, gdzie później spędził kilka kolejnych dni obserwując zmagania sportowców.Jego wakacje przeniosły się później na południe. W trakcie podróży zwiedzał grecką wyspę Mykonos, a następnie trafił do St. Tropez, gdzie miał imprezować na jachcie z Gerardem Butlerem . Do teraz nie wiadomo, jakie były okoliczności sytuacji podwyższonego ryzyka, w której znalazł się aktor - ciężko też podejrzewać, by te zostały prędko ujawnione.