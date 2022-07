Zagadka na dziś: aktor na zdjęciu to...?

Znane i kochane studio A24 opublikowało nowe zdjęcie z nadchodzącej produkcji "A Different Man". A na nim nie kto inny jak Sebastian Stan (" Pam i Tommy ", zwiastun poniżej, " Avengers: Endgame ", a ostatnio - " Fresh "). Oczywiście pod kilogramami makijażu oraz protetycznych nakładek. Robi wrażenie?Film, o którym mowa, będzie thrillerem/horrorem o Edwardzie, społecznym wyrzutku, który decyduje się na eksperymentalną i niezwykle ryzykowną operację rekonstrukcji twarzy. Po zabiegu pochłania go obsesja na punkcie aktora, który wciela się w samego Edwarda w scenicznej adaptacji biografii bohatera. Nakręca się spirala paranoi i zbrodni.Zdjęcia do filmu trwają, ruszyły w lipcu. Za kamerą stoi Aaron Schimberg (" Uwięzieni "). Obok Stana na ekranie zobaczymy m.in. Renate Reinsve , gwiazdę " Najgorszego człowieka na świecie Joachima Triera i najlepszą aktorkę festiwalu w Cannes w 2021 roku.