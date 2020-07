Donald Glover powróci jako Lando w serialu Disney+?

Choć " Han Solo: Gwiezdne wojny - historie " nie był tak wielkim przebojem kinowym, jak tego oczekiwał LucasFilm, to jednak wciąż rozbudza wyobraźnię fanów i jest źródłem nieustających spekulacji dotyczących kontynuacji oraz przyszłości bohaterów, których w nim poznaliśmy. Najnowszych rewelacji w tym temacie dostarcza podcast Kessel Run Transmissions, który ostatnio przed oficjalnym ogłoszeniem podawał informacje o serialu "The Bad Batch", więc najwyraźniej nie podaje informacji wyssanych z palca.Według Kessel Run Transmissions Donald Glover może powrócić jako Lando Calrissian. Nie chodzi tu jednak o kinowe widowisko, lecz o serial dla platformy Disney+.Niestety na tym kończą się doniesienia podcastu. Nie mamy więc żadnych informacji, czy Lando dostanie swój własny serial (jak to się stało w przypadku bohatera " Łotra 1 " Cassiana Andora), czy może raczej postać pojawi się w innym serialowym projekcie szykowanym przez Disneya. Ta druga opcja wydaje się jednak bardziej prawdopodobna, ponieważ Donald Glover pozostaje zapracowanym człowiekiem za sprawą serialu " Atlanta ".O przyszłości bohaterów " Solo " zrobiło się ostatnio całkiem głośno, a to za sprawą Aldena Ehrenreicha . Aktor promuje właśnie serial " Brave New World ", którego jest gwiazdą. Dziennikarze wykorzystują tę okazję, by pytać go o Hana Solo. Ehrenreich zasugerował, że mógłby wrócić do tej postaci. Mówił też o tym, że słyszał różne pogłoski o możliwych projektach, ale zaznaczył, że nie zna żadnych konkretów.Poniżej przypominamy zwiastun widowiska " Han Solo: Gwiezdne wojny - historie ".