Zaskakujące plany Gaspara Noégo. Nakręci film dla dzieci?

Gaspar Noé chciałby nakręcić film dla dzieci?!

W rozmowie z Variety Gaspar Noé opowiedział o swoich planach na najbliższe lata. Pochodzący z Argentyny reżyser zaskoczył deklaracją, że marzy o zrobieniu filmu z małymi dziećmi lub dla dzieci.– powiedział.Deklaracja ta może wydawać się żartem. Gaspar Noé znany jest bowiem z upodobania do ekranowych kontrowersji. Już w debiutanckim " Carne " szokował sceną uboju konia. W kolejnych latach nakręcił m.in. " Nieodwracalne ", które ze względu na brutalną scenę gwałtu rekomendowane było dla widzów od 21 roku życia, oraz " Wkraczając w pustkę ", w którym nie brakowało scen seksu czy zażywania narkotyków.Reżyser wydaje się jednak podchodzić do sprawy poważnie. W trakcie spotkania, które odbyło się w ramach festiwalu w Kairze, tak mówił o swoim podejściu do najmłodszych:Przypominamy odciek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie " Vortex ":Aktualnie filmografię Gaspara Noégo zamyka " Vortex ". Film, w którym główne role zagrali Dario Argento Françoise Lebrun , zadebiutował w 2021 roku na festiwalu w Cannes. Przypominamy zwiastun: