Zdjęcia do "Legionu samobójców" ruszą we wrześniu

Jeśli wierzyć pojawiającym się w sieci informacjom, to wielkimi krokami zbliża się dzień rozpoczęcia prac na planie Jamesa Gunna . Pierwszy klaps ma paść 23 września. Prace na planie potrwają do 31 stycznia. Zdjęcia kręcone będą przede wszystkim w Atlancie.O fabule widowiska wciąż niewiele wiadomo. Z docierających informacji obsadowych możemy wnioskować, że będzie to jednocześnie reboot i sequel filmu Davida Ayera . Zobaczymy bowiem kilka znajomych twarzy ( Margot Robbie Joel Kinnaman ), a także kilka nowych ( Idris Elba David Dastmalchian ).Premiera widowiska planowana jest na sierpień 2021 roku.