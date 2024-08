Zendaya i Robert Pattinson razem na ekranie? Kusi ich nowy film reżysera "Dream Scenario"

"The Drama": co wiemy o filmie?

Getty Images © Cindy Ord



Zwiastun filmu "Dream Scenario"

Szczegóły filmu trzymane są na razie w tajemnicy. Plotka głosi jednak, że ma to być historia romansu, który przybiera nieoczekiwany obrót na moment przed ważnym dla zakochanych dniem.Podobno projekt zyskał szansę na realizację w momencie, gdy zainteresowała się nim Zendaya . Niedługo potem dołączył do niej Pattinson . Choć kontrakty z gwiazdami nie zostały jeszcze podpisane, "The Drama" jest dla A24 priorytetem. Zendayę mogliśmy zobaczyć w tym roku w dwóch filmach: widowisku science fiction " Diuna: Część druga ", które zarobiło na całym świecie 711 milionów dolarów, a także sportowym melodramacie " Challengers ". Filmografię Pattinsona zamyka wyreżyserowany przez Bonga Joon-ho Mickey 17 ". Jego data premiery zaplanowana jest na 31 stycznia 2025 roku.Ostatni film Borgliego to zeszłoroczny komediodramat " Dream Scenario " z doskonałą rolą Nicolasa Cage'a . Wciela się on w niedocenianego i niemal niezauważalnego szarego człowieka, którego los zmienia się diametralnie, odkąd co noc śni się obcym ludziom na całym świecie. Z dnia na dzień, a w zasadzie z nocy na noc, Paul Matthews staje się celebrytą szczególnej kategorii. Nastoletnie córki przestają się go wstydzić, odzywa się do niego jego była, w oczach studentów zaczyna być cool, a na biurku przybywa lukratywnych kontraktów reklamowych. Wreszcie jest KIMŚ. Jednak szybko jego życie z ucieleśnienia marzeń staje się koszmarem, a z fascynującego fenomenu Paul staje się ofiarą cancel culture.