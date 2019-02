Zhang Yimou wycofany z konkursu o Złotego Niedźwiedzia

Do niecodziennego wydarzenia doszło w tym roku na festiwalu w Berlinie . Zgłoszony do konkursu głównego filmw reżyserii Yimou Zhanga został w ostatniej chwili wycofany. Zamiast niego widzowie zobaczą, za który Zhang zdobył w 2003 roku w Berlinie nagrodę im. Alfreda Bauera.Oficjalnym powodem wycofania filmu z konkursu są problemy techniczne z postprodukcją. Niektórzy jednak sądzą, że przyczyny mogą być inne, na przykład z cenzurą. Podstawą do takich spekulacji jest fakt, że nie jest to pierwszy chiński film w tym roku, który w ostatniej chwili został wycofany z programu.Wcześniej z sekcji Generation 14Plus został usunięty Kwok Cheung Tsanga . I w jego przypadku jako powód podano problemy techniczne z postprodukcją.