Zmarł autor zdjęć do "E.T." i "Imperium słońca" Allen Daviau

Świat kina stracił mistrza obrazu, operatora Allena Daviau . Zmarł w wyniku komplikacji związanych zarażeniem wirusem SARS-CoV-2. Daviau urodził się w 1942 roku w Nowym Orleanie, ale wychowywał się w Los Angeles i już w młodości zakochał się w kinie. Początkowo miał jednak problemy z realizacją marzenia o kręceniu filmów. Wszystko zmieniło się w 1967 roku, kiedy spotkał Stevena Spielberga Ich współpraca trwała długo po tym, kiedy oboje wybili się do hollywoodzkiej pierwszej ligi. Trzy ich wspólne projekty przyniosły Daviau nominacje do Oscarów. Były to:oraz(dostał za niego nagrodę BAFTA).Drugim reżyserem, z którym współpraca przyniosła Daviau spore sukcesy, był Barry Levinson . Za zdjęcia do filmówotrzymał kolejne nominacje do Oscarów.Operator zmarł w Motion Picture & Television Country House and Hospital, gdzie przebywał na stałe. Był czwartym mieszkańcem ośrodka, który zmarł z powodu zarażenia wirusem SARS-CoV-2.