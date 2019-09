Znamy datę premiery nowego sezonu "Watahy"!

3 2 1



Telewizja HBO Polska ujawniła, że premiera wyczekiwanego od dawna trzeciego sezonuodbędzie się 30 października.Akcja nowych odcinków zaczyna się, gdy Straż Graniczna zatrzymuje dwóch migrantów, którzy próbowali uciec z Polski na Ukrainę. Rebrow, idąc ich tropem, niespodziewanie odkrywa miejsce zbrodni. Brutalne zabójstwo odbija się echem w całej Polsce. Markowski rozpoczyna śledztwo, a Rebrow zgłasza się po pomoc do Dobosz, zakładając, że sprawa może mieć drugie dno. Pnąca się po szczeblach kariery w Warszawie Dobosz niechętnie wraca w Bieszczady.Rebrow ponownie stanie przed trudnymi wyborami. Mimo że wrócił do pracy w straży, przeszłość nie daje mu o sobie zapomnieć. Nie każdy jest zachwycony jego powrotem. Wielu patrzy na niego jak na podejrzanego, działającego na granicy prawa. Na horyzoncie pojawia się nieznana postać – nowa szefowa ukraińskich przemytników – Tatiana Barkova.Serial reżyserują Olga Chajdas Kasia Adamik . W rolach głównych występują Leszek Lichota Aleksandra Popławska . W tym sezonie do obsady dołączyli Borys Szyc Agnieszka Suchora oraz Michał Kaleta