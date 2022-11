Znamy zwycięzców 13. American Film Festival

Stacjonarna część 13. American Film Festival (8-13 listopada) dobiega końca. Podczas dzisiejszej gali zamknięcia poznaliśmy zwycięzców tegorocznej edycji AFF-u. Tradycyjnie w rolę jury wcieliła się festiwalowa publiczność, głosując na swoje ulubione tytuły.Spośród 13 fabuł z sekcji Spectrum widzki i widzowie wybrali film " Acidman " w reżyserii Aleksa Lehmanna Acidman " to historia-medytacja o mierzeniu się z samotnością, z lękiem o starzejących się rodziców i o melancholijnej tęsknocie za prostotą dzieciństwa. Lehmann , twórca świetnego " Blue Jay ", tym razem opowiada o innym rodzaju miłości.Ze wszystkich 8 dokumentów prezentowanych w sekcji American Docs publiczność nagrodziła " PEZ-tępcę ". Wyjętego spod prawa (The Pez Outlaw) w reżyserii Amy Bandlien Storkel PEZ-tępca " to historia najsłynniejszego przemytnika kolekcjonerskich opakowań cukierków PEZ. Opowieść o buncie przeciwko korporacyjnej chciwości, a zarazem niesamowity dokument, którego akcja toczy się na dwóch kontynentach, a stawką są miliony dolarów.Zwycięski film z sekcji Spectrum otrzymał nagrodę w wysokości 10 tys. dolarów – ufundowaną przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, z kolei laureat sekcji American Docs otrzymał 5 tys. dolarów – nagrodę ufundowaną przez BNY Mellon.W trakcie stacjonarnej odsłony AFF-u widzowie i widzki zobaczyli łącznie 88 filmów pełnometrażowych, z czego 37 zostało pokazanych w Polsce po raz pierwszy. Specjalną gościnią festiwalu była Nina Menkes – reżyserka, filmoznawczyni, której twórczość jest uosobieniem amerykańskiego kina niezależnego. Menkes jest także tegoroczną laureatką Indie Star Award.To jednak nie koniec filmowych wrażeń: jeszcze do 20 listopada zapraszamy na online'ową odsłonę festiwalu. Na platformie Nowe Horyzonty VOD można obejrzeć kilkadziesiąt filmów z tegorocznego programu AFF-u.