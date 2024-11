TOP: Nie przegapcie tych filmów na American Film Festival 2024

Kto choć raz nie przewrócił oczami, słysząc to pytanie, nich pierwszy rzuci kamieniem. Grany przez Hugh Granta pan Reed jest jednak wyjątkiem. Do pary przybyszek głoszących słowo Boże podchodzi z nadzwyczajną uprzejmością. Siostry Barnes i Paxton ( Sophie Thatcher Chloe East ) nie wiedzą, że przestępując próg jego pachnącego ciastem jagodowym domu, wpadają w śmiertelną pułapkę. Scott Beck Bryan Woods , najlepiej znani jako scenarzyści " Cichego miejsca ", wpisują swój nowy film w nurt horroru religijnego. " Heretic " nie boi się prowokować. To film zadający pytania o sens wiary we współczesnym świecie. Czy życie po śmierci to realna perspektywa? A może tylko religijny chwyt marketingowy, dzięki któremu kolejne owieczki zasilają grono wyznawców?