Znamy zwycięzców 9. American Film Festival we Wrocławiu

Tradycyjnie Jurorem AFF była publiczność, głosująca na swoje ulubione filmy. Spośród 12 fabuł w sekcji Spectrum najlepsza okazała sięw reżyserii George'a Tillmana Jr. to filmowy manifest i mocny komentarz na temat uprzedzeń rasowych we współczesnej Ameryce. Film prezentuje także proces budzenia się społecznej odpowiedzialności za drugiego, nawet obcego człowieka. Oprócz wcielającej się w główną bohaterkę Amandli Stenberg , na ekranie oglądamy m.in. Anthony'ego Mackiego , który udowadnia, że jest znacznie lepszym aktorem, niż sugerowałaby to postać Falcona z serii filmów o Avengersach.W konkursie American Docs, w którym brało udział 14 dokumentów, publiczność nagrodziła, wyreżyserowanego przez V. Scotta Balcerka to historia nietypowego duetu: czarnoskórego ekscentryka i białego chłopaka, którzy grali razem płomiennego bluesa na ulicach Harlemu. W latach 80., okresie silnych napięć na tle rasowym, bohaterowie Balcerka zachowywali się tak, jakby nie istniały żadne podziały i konflikty.Zwycięskie filmy otrzymały nagrody w wysokości 10 tysięcy dolarów (fabuła) i 5 tysięcy dolarów (dokument), ufundowane przez BNY Mellon.W trakcie 9. edycji AFF widzowie zobaczyli łącznie 88 filmów pełnometrażowych, z czego 57 zostało pokazanych w Polsce po raz pierwszy. Wśród gości festiwalu znaleźli się m.in. Sara Driver Alexandre Rockwell , którzy odebrali we Wrocławiu Indie Star Award - nagrodę honorującą wybitnych przedstawicieli niezależnego kina amerykańskiego.Więcej informacji o AFF można znaleźć na www.americanfilmfestival.pl