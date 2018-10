American Docs na AFF: oto współczesna Ameryka

rozpocznie się równo za tydzień,. Jednym ze znaków rozpoznawczych festiwalu jest konkursowa sekcja, dzięki której widzowie zobaczą najgłośniejsze dokumenty prezentujące różne oblicza Stanów Zjednoczonych. W programie znalazły się m.in. portrety niezwykłych ludzi, fascynujące opowieści o amerykańskiej duszy – ulokowanej gdzieś między wyznawcami teorii płaskiej Ziemi a postaciami o wybitnej inteligencji i charyzmie, czy epicka podróż śladem najbardziej wyluzowanego z hollywoodzkich aktorów. Theo Love'a to idealny dowód na to, że życie pisze najlepsze scenariusze. Jest mapa, jest historia, jest czarna torba, a w niej paczki z kokainą o wartości dwóch milionów dolarów. Kto nie spróbowałby jej znaleźć? Kto choć przez chwilę nie chciałby się poczuć jak Walter White z Norah Shapiro jest iskrą nadziei w dzisiejszej Ameryce. Jak wejść do amerykańskiej Izby Reprezentantów, będąc czarną kobietą, muzułmanką w hidżabie, matką trojga dzieci i imigrantką z Somalii? Wie to Ilhan Omar, charyzmatyczna działaczka z tzw. Małego Mogadiszu w Minnesocie.Jak przetrwać w Hollywood będąc kobietą? Amy Adrion to zapis szczerych rozmów z reżyserkami o chorobie seksizmu i mizoginii – wszechobecnej w Fabryce Snów. Miranda July Penelope Spheeris czy Catherine Hardwicke opowiadają o tym, o ile trudniej kobietom jest zrobić film. Nancy Schwartzman – niepodważalny dowód na to, że stereotypy związane z tzw. kulturą gwałtu wciąż są rozpowszechnione, a ofiary, nawet te nieletnie, niezmiennie krytykuje się za wyzywający ubiór.Religijny konserwatyzm i drag queens? Czemu nie.) Donalda Moshera i Michaela Palmieriego to odwiedziny w tytułowej Eurece (w stanie Arkansas), która jak w soczewce skupia paradoksy amerykańskiej demokracji.) w reżyserii Jeffa Michaela Zimbalistów to podróż do amerykańskiego jądra ciemności – East Saint Louis, które ma najwyższy wskaźnik zabójstw w całych Stanach. Aarona Liebera – gwarantowany zastrzyk pozytywnej energii. W wieku 13 lat, w efekcie ataku rekina, Hamilton straciła ramię. Pomimo tej tragedii, nie zmalał jej hart ducha: dziś jest jedną z najsłynniejszych surferek na świecie. Daniela Patricka Carbone'a – intymny portret Ameryki, gdzieś na bocznym torze american dream. Larry, Nick i Tyler – choć całe życie jeszcze przed nimi, już teraz wiedzą, że USA to kraj jednocześnie wielki i mały, gdzie miejsce urodzenia czy kolor skóry potrafią zdefiniować całą przyszłość.Wolność, równość, aligatory. Wyreżyserowani przez Davida Ablato opowieść o sile tradycji subkultury kowbojów z Florydy, którzy muszą zmierzyć się z nieubłaganymi skutkami degradacji środowiska.Ten film jest jak spontaniczny wypad na piwo, który zamienia się w epicką przygodę. Wwraz z reżyserem, Tommym Avallonem, wyruszymy na poszukiwania najbardziej wyluzowanego gwiazdora Hollywood – żywej legendy miejskiej – człowieka, który – ot tak – potrafi przyjść niezapowiedziany na losowo wybrany wieczór kawalerski albo dołączyć się do parkowej rozgrywki w piłkę z absolutnymi nieznajomymi.W ciągu ostatniej dekady ruch nacjonalistyczny zaczął niebezpiecznie rosnąć w siłę.Adama Bhala Lougha to kronika protestów, oporu i walki o to, żeby prorasistowskie i neonazistowskie głosy nie docierały do szerszej grupy obywateli i obywatelek.Ci dwaj musieli budzić spore zdziwienie.): podstarzały czarnoskóry ekscentryk i biały chłopak, którzy grali razem płomiennego bluesa na ulicach Harlemu. Lata 80., okres silnych napięć na tle rasowym; oni jednak zachowywali się tak, jakby nie istniały żadne podziały i konflikty. Film V. Scotta Balcerka to opowieść o dziwnej parze niezwykłych muzyków.Siła kobiet, solidarność, radość życia i potęga poczucia humoru: oto cechy charakterystyczne Madonny Thunder Hawk, legendarnej działaczki Ruchu Indian Amerykańskich.w reżyserii Elizabeth Castle i Christiny D. King są portretem wybitnej kobiety, która – choć skończyła już 70 lat – wciąż aktywnie uczestniczy w walce rdzennych społeczności.Loty w kosmos to stały element krajobrazu XXI wieku. W takim razie – jakim cudem od kilku lat przybywa wyznawców teorii płaskiej Ziemi? Daniela J. Clarka to wnikliwa obserwacja tego międzynarodowego fenomenu, daleka jednak od uproszczeń i wyśmiewania.Wybrany przez publiczność zwycięzca konkursu American Docs otrzyma nagrodę ufundowaną przez BNY Mellon.