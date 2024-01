Zobacz "Baby Boom czyli Kogel Mogel 5" przedpremierowo na Ladies Night

Ladies Night to idealny moment, żeby wyrwać się z domu od codziennych obowiązków, wyjść gdzieś z przyjaciółką lub całą paczką koleżanek, a może i spędzić miło czas z siostrą, czy mamą. Każdy czasem potrzebuje odpoczynku, a najlepiej odpoczywać w gronie innych wspaniałych kobiet w wygodnym, kinowym fotelu. Wydarzenie składa się z dwóch części: quizu z nagrodami od partnerów oraz pokazu filmu. Podczas Ladies Night wspólnie się śmiejemy, wzruszamy, wstrzymujemy oddech, ale przede wszystkim dobrze się bawimy!Styczniowa edycja wydarzenia ponownie przywita Panie bezalkoholowym drinkiem, a o to by z kina nikt nie wyszedł z pustymi rękami, zadbają partnerzy eventu. W torbach dla uczestniczek w styczniu znajdą się m.in. lakiery do paznokci od T-Mobile, czy kosmetyki od Ziaji. W konkursie głównym Panie powalczą m.in. zestaw prezentowy od marki GLOV. 25 stycznia o 19:30 wyświetlimy przedpremierowo polską komedię " Baby Boom czyli Kogel Mogel 5 ". Sprawdź swoje najbliższe kino i kup bilet na to wyjątkowe kobiece wydarzenie już dziś: www.cinema-city.pl/filmy/ladies-night-baby-boom-czyli-kogel-mogel-5 Piotruś – razem z żoną, teściową oraz Leopoldem – przenosi się do nowego domu: zabytkowego dworku. A Marlenka postanawia przy okazji znaleźć rodzinie odpowiedniego, pasującego do eleganckiej rezydencji przodka... Z kolei Agnieszka robi na uczelni karierę, ale tuż po obronie doktoratu nagle odkrywa, że jest w ciąży. A gdy na świat przychodzi mały Kuba... zaczynają się problemy! Piotruś towarzyszy siostrze w trakcie porodu i sam zaczyna marzyć o dziecku – ku przerażeniu Marlenki. Marcin, świeżo upieczony tata, wpada w panikę i nagle znika. A do tego w Brzózkach zjawia się tajemnicza Kamila – dziewczyna w zaawansowanej ciąży, która szuka właśnie Zawady...Na ekranie ponownie obsada znana z poprzednich części: Maciej Zakościelny W styczniu partnerami eventu są takie marki jak: BNP Paribas - bank zmieniającego się świata, który pod hasłem “We love cinema" mocno angażuje się w promocję kina, Lotto - czyli dobrze wszystkim znana loteria organizowana od 1957 roku przez Totalizator Sportowy, produkująca niezwykle popularne obecnie zdrapki, T-Mobile - jeden z największych w Polsce operatorów świadczących pełen zakres usług telekomunikacyjnych, który ma w swojej ofercie program Magenta Moments, ZIAJA - firma kosmetyczna, w której produktach zakochały się nie tylko Polki, ale i Azjatki oraz DepilConcept - największa w Polsce sieć nowoczesnych gabinetów kosmetycznych specjalizujących się w depilacji, fotodepilacji i fototerapii.