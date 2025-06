Czarny telefon znów dzwoni! Zobacz zwiastun kontynuacji

Wyłapywacz dybie na nowe ofiary!

Zwiastun filmu "Czarny telefon 2"

w reżyseriito adaptacja opowiadania, syna Stephena Kinga . Jego uroczysta premiera odbyła się w 2021 roku podczas Festiwalu Filmów Fantastycznych w Austin. Do szerokiej dystrybucji film trafił latem 2022 roku. Zarobił 161 miliona dolarów, zajmując 32. miejsce w światowym box offisie.Nieśmiały, ale sprytny 13-letni Finney Shaw ( Mason Thames ) zostaje uprowadzony przez sadystycznego zabójcę ( Ethan Hawke ) i uwięziony w dźwiękoszczelnej piwnicy, gdzie krzyki na nic się nie zdają. Kiedy odłączony od kabla telefon powieszony na ścianie piwnicy zaczyna dzwonić, Finney uświadamia sobie, że słyszy głosy poprzednich ofiar mordercy. Chcą one zrobić wszystko, żeby chłopiec nie podzielił ich losu.W drugiej części Wyłapywacz postanawia dokonać swojej zemsty. Na celowniku jego okrucieństwa znalazła się młodsza siostra Finneya Gwen ( Madeleine McGraw ). Jeremy Davies powrócą w swoich rolach. W obsadzie są także: Demián Bichir Arianna Rivas oraz Miguel Mora Film trafi do kin w październiku.