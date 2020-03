Zobaczcie kolorową i stylową zapowiedź 3. sezonu "Obsesji Eve"

3 2 1

Osoby, które zdążyły już pokochać serial– a o to nietrudno – mogą się ucieszyć na wiadomość, że premiera 3. sezonu została przyśpieszona o dwa tygodnie, premiera – 12 kwietnia. Po obejrzeniu teasera nowej odsłony oczywiste staje się, że warto czekać. Zobaczcie sami.Wygląda na to – UWAGA SPOJLER – że tytułowa Eve grana przez Sandrę Oh , postrzelona w ostatnim odcinku 2. sezonu przez Villanelle ( Jodie Comer ) jest całkiem żywa i ma się dobrze. Czy romans między bohaterkami w końcu się zrealizuje? Jak zawsze spodziewamy się po Phoebe Waller-Bridge wszystkiego najlepszego.Jeśli są wśród Was osoby, które jeszcze zastanawiają się, czy warto sięgnąć po 2 dotychczasowe sezony, zachęcamy do obejrzenia odcinka "Serial Killers", w którym Łukasz Muszyński i Gosia Steciak skutecznie Was do tego namówią.