Powstanie 4. sezon "Obsesji Eve"

Na kilka miesięcy przed premierą 3. sezonuzapowiedziano realizację 4. Skąd pewność twórców, że to dobra decyzja? Śpieszymy z odpowiedzią.Po pierwsze – nazwisko jego twórczyni. Phoebe Waller-Bridge to w tej chwili jedna z najbardziej porządnych i cenionych scenarzystek, nie tylko w wielkiej Brytanii, ale i w Hollywood. 34-letnia twórczyni, autorka także rewelacyjnej, została nawet poproszono o przepisanie scenariusza nowego– efekt będziemy mogli ocenić na początku kwietnia tego roku.Ponad to, serial został zauważony i doceniony przez wszystkie prestiżowe gremia, nie tylko za scenariusz, ale i aktorstwo – Złoty Glob dla Sandry Oh , BAFTA dla Fiony Shaw Jodie Comer , która zdobyła także nagrodę Emmy dla najlepszej aktorki w serialu dramatycznym.My też całkowicie ufamy ekipie i nie możemy się doczekać kolejnych części. A dlaczego – możecie sprawdzić w poświęconym serialowi odcinku "Serial Killera". Do obejrzenia poniżej.