Grał w "Gran Turismo", trafił na wyścigowy tor. Zobacz zwiastun

"Gran Turismo" - to nie jest zwykła adaptacja gry

Zwiastun filmu "Gran Turismo"

Choć punktem wyjścia dla powstania filmu była marka, to nie mamy tu do czynienia z typową adaptacją. Fabuła inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami i opowie o młodym graczu, który otrzymuje szansę, by ścigać się naprawdę.Główną rolę zagrał Archie Madekwe , znany z serialu " See ". Partnerują mu Orlando Bloom Całość wyreżyserował Neill Blomkamp , który ostatnio realizował głównie krótkie metraże z przerwą na niezależny horror " Demonic ". Gran Turismo " to symulator wyścigów stworzony w 1997 roku przez Kazunoriego Yamauchiego z Polyphony Digital. Od tego czasu gra doczekała się kilkunastu nowych wersji.