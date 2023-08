MOVIE SIĘ: "Mów do mnie!", "Reality" i "Gran Turismo" warto obejrzeć w kinie?

Zobacz nowy odcinek "Movie się"

O filmie "Mów do mnie!"

O filmie "Reality"

O filmie "Gran Turismo"

opowiada o grupie przyjaciół, organizującej imprezy, podczas których łączą się z zaświatami za pomocą zabalsamowanej dłoni. Każdy, kto weźmie ją do ręki i wypowie słowa "mów do mnie", oddaje swoje ciało we władanie demona. Panuje tylko jedna żelazna zasada: kontakt nie może przekroczyć 90 sekund. Gdy jeden z uczestników zabawy łamie zasady, życie każdego z nich zamieni się w koszmar...Włosy ma spięte w niedbały kok, wzrok wlepiony w monitor. Żółte trampki nie mają sznurówek, a pod białą koszulą prześwituje podkoszulek. 25-letnia Reality Winner jest młodą tłumaczką, która ma swoją rutynę. Po pracy prowadzi zajęcia jogi, robi zakupy na kolejne dni, sączy mrożoną kawę i publikuje selfie na Insta. W stresowych sytuacjach chroni się humorem. Reality jest pełna sprzeczności. Zauważają to agenci FBI, którzy przeszukują jej dom. Dziewczyna jest podejrzana o wydrukowanie tajnych dokumentów. Ona jednak zdaje się przejmować bardziej swoim kotem i psem, których stresuje obecność obcych mężczyzn.Jann ( Archie Madekwe ) to nastoletni gracz Gran Turismo, który razem z byłym kierowcą wyścigowym ( David Harbour ) i idealistycznym dyrektorem sportów motorowych ( Orlando Bloom ) zaryzykują wszystko, aby zmierzyć się z najbardziej elitarnym sportem na świecie.