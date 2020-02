Zwycięzcy Sundance na 17. Millennium Docs Against Gravity!

"Epicentro"

"The Reason I Jump"

"The Earth is Blue as an Orange"

Festiwal odbędzie się w dniachw sześciu polskich miastach. Widzowie zobaczą Huberta Saupera (Nagroda Jury dla Najlepszego Filmu Dokumentalnego),(Nagroda Publiczności) oraz(Nagroda za Najlepszą Reżyserię dla Iryny Tsilyk ).to najnowszy film Huberta Saupera , wybitnego twórcy dokumentalnego, reżysera(nominowanego do Oscara w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Dokumentalny) orazo sytuacji w Sudanie Południowym. Tym razem Sauper rusza na Kubę, żeby pokazać, jak wygląda to "utopijne" miejsce i jego niestrudzeni mieszkańcy.ukazany jest z kolei fascynujący świat autystycznego chłopaka z Japonii, Naokiego Higashida. Napisana przez niego książka stała się hitem i została przetłumaczona na ponad 30 języków. Film daje możliwość przekonania się, jak wygląda na co dzień życie z autyzmem oraz zawiera odpowiedzi na pytania, których większość ludzi nie ma śmiałości zadać. To historia frustracji, ale też niesamowitej walki o odnalezienie swojego miejsca w świecie nieprzyjaznym dla osób ze spektrum autyzmu.przenosi widzów na Ukrainę, pokazując historię Anny i jej czwórki dzieci, których życie zostało wywrócone do góry nogami przez wojnę. Najstarsza z córek, Mira, zdaje do szkoły filmowej na wydział operatorski. W ramach egzaminu prezentuje nagrane scenki odtwarzające dramat, który przeżyli. Korzysta przy tym z historii opowiedzianych jej przez żołnierzy i własną babcię. Ostatecznie dwie wizje – młodej bohaterki oraz reżyserki filmu – zlewają się, tworząc wielowymiarowy obraz wyniszczającego konfliktu. Spektakularne zdjęcia potęgują dodatkowo to wrażenie. Jednym z producentów filmu jest Telewizja Polska.odbędzie się w dniach2020 roku (warszawska edycja festiwalu – od 8 do 17 maja).