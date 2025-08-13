Recenzja filmu Zniknięcia (2025) Zniknięcia (2025) Zach Cregger Josh Brolin Julia Garner

Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę

Na wstępie od razu zaznaczę, że nie będę opowiadał fabuły owego filmu, gdyż nie chcę wam spoilerować, po prostu lepiej pozostać na etapie zwiastunów. W tej recenzji skupię się więc na tym, co mi