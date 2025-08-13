Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę

Na wstępie od razu zaznaczę, że nie będę opowiadał fabuły owego filmu, gdyż nie chcę wam spoilerować, po prostu lepiej pozostać na etapie zwiastunów. W tej recenzji skupię się więc na tym, co mi się podobało, a co nie.
"Zniknięcia" to dosyć oryginalny horror, a raczej thriller psychologiczny z nutką grozy. Mamy tu dużo scen i, rzecz jasna, elementów samej historii, które są pomysłowe i wyróżniające się na tle gatunku. W okolicach pierwszej połowy filmu z jednej strony czułem lekkie zawiedzenie, lecz po większym skupieniu się na fabule zacząłem coraz bardziej się nią interesować i dałem się wciągnąć w opowiadaną historię.
Warto też dodać, że samo trzymanie w napięciu jest na bardzo wysokim poziomie, ponieważ przez cały seans w głowie widza tkwi pytanie: "Co się stało z tymi dziećmi?". Co ważne – od momentu, gdy to pytanie się pojawia, aż do samego końca filmu nie ma tu miejsca na nudę czy oczekiwanie tylko na finałową intrygę. Zamiast tego dostajemy ciekawy, lekko niepokojący i trzymający w napięciu wątek różnych kluczowych postaci powiązanych z zaginięciami. Każda z tych historii jest wciągająca i angażująca, a w finalnym akcie dostajemy podsumowującą intrygę, która odpowiada na wszystkie pytajniki w głowie. To moim zdaniem ogromny plus tego filmu – każdy wątek i każde pytanie znajduje tu swoje logiczne rozwiązanie.
Jeżeli chodzi o to, co podobało mi się mniej, to na pewno lekka groteska pojawiająca się w kilku momentach, a szczególnie na końcu. Ale tu już trochę się czepiam, bo o ile te sceny były lekko humorystyczne, to faktycznie potrafiły rozbawić i wpasowywały się w całokształt filmu. Nie były robione na siłę, aby wywołać uśmiech, lecz naturalnie wpisywały się w ciąg wydarzeń. Dzięki temu historia nie rozgałęzia się chaotycznie; mamy tu spójną, prostą, ale pełną treści linię fabularną, która nie zbacza z kursu.
Tak więc zdecydowanie polecam wybrać się do kina i przeżyć ten seans na własnej skórze, bo to naprawdę ciekawy i wciągający film, który jest wart swojej uwagi. Trzymam kciuki, by powstawało więcej tego typu horrorów, które są faktycznie dobrze zrobione i potrafią wzbudzić lekki niepokój.