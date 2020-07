Niekończąca się opowieść

Netflix



Czy cykl horrorów wchodzący w trzecią dekadę swego istnienia może jeszcze zaskoczyć czymś świeżym i interesującym? Osoby mające w pamięci niedawny film Nicolasa Pesce'ego The Grudge: Klątwa " zdecydowanie odpowiedzą "nie". I w sumie trudno się dziwić. Film ten zdawał się wyraźnie pokazywać, że formuła zaraźliwej klątwy wyczerpała się, a jej kurczowe trzymanie się prowadzić może jedynie do groteskowej parodii. A jednak odpowiedź na zadane powyżej pytanie brzmi: "zdecydowanie tak". Dowodu na to dostarcza serial " Klątwa Ju-on: Początek ".Jak to często bywa rozwiązanie, które pozwoliło tchnąć w skostniałą konstrukcję narracyjną nowe życie, było banalnie proste. Reżyser Shô Miyake oraz scenarzyści Hiroshi Takahashi Takashige Ichise po prostu zainspirowali się cyklem stworzonym przez Takashiego Shimizu , lecz nie stali się niewolnikami dotychczasowej mitologii. "Początek" w tytule serialu nie jest przypadkowy. Takiej wersji historii klątwy ju-on jeszcze nie znaliście.Fanom dotychczasowego cyklu, szczególnie pierwszych japońskich filmów, ta zmiana może wydawać się kontrowersyjna. W serialu odnajdą zaledwie dalekie echo tego, do czego się przyzwyczaili. Niby wszystkie elementy znane z filmów Shimizu pojawiają się, lecz ich konfiguracja jest inna, przez co znaczenie i rola w całej opowieści mocno się zmienia. Twórcy dość gładko to wyjaśniają już w pierwszym odcinku, kiedy to widzowie usłyszą, że dotychczas znali filmową (czytaj: fikcyjną) wersję klątwy ju-on, a teraz przyszedł czas poznać prawdę.A jest to prawda przerażająco ponura. " Klątwa Ju-on: Początek " ma niezwykle nihilistyczny charakter. Tytułowa klątwa zdaje się być swoistą egzystencjalną dziurą, która chwyta w pułapkę okrucieństwa i cierpienia nie tylko żywych, ale i zmarłych. Zjawa, która w wielu filmach cyklu stanowiła najbardziej przerażający element fabularny, tu jest tylko jednym z aspektów znacznie większego mechanizmu. I to wcale nie najbardziej przerażającym. Choć serial opowiada rzekomo o początku, to jednak tajemnica klątwy, mechanizmów jej działania i praw nią rządzących nigdy nie poznamy. Ta niewiadoma oraz pozorna przypadkowość, z której wyziera mrożący krew w żyłach determinizm i nieuchronność cierpienia, sprawiają, że serial jest tak ponurym i przygnębiającym widowiskiem.Potęguje to dodatkowo świetnie wykorzystany motyw czasu. To on w dużej mierze jest pułapką, skazując nieszczęsne ofiary na nieustanne powtarzanie tej samej tragedii. Mamy więc do czynienia ze swoistą niekończącą się opowieścią, która nie oszczędza nikogo. Co więcej, czas w serialu nie ma wcale charakteru linearnego. Przypomina raczej wstęgę Moebiusa, przez co postaci z różnych okresów mogą stanowić elementy tej samej ponurej opowieści.Oglądając " Klątwę Ju-on: Początek " można popaść w depresję również dlatego, że ów przeklęty dom zdaje się być niczym więcej, jak po prostu wersją naszej rzeczywistości w skali mikro. Wystarczy, że widzowie wsłuchają się w lecące w tle wiadomości telewizyjne, a zorientują się, że życie pełne jest okrucieństwa i bezsensownej śmierci nawet bez niewyjaśnionych zjawisk paranormalnych. Informacje bombardują nas wspomnieniami Czarnobyla, ataku z użyciem sarinu, mordów dzieci. Obraz świata, jaki wyłania się z tego serialu, malowany jest jedynie różnymi odcieniami czerni.O tym, że ta wizja świata działa na widza, zdecydował sposób opowiadania całej historii. Twórcy położyli nacisk na budowanie klimatu. Stąd kolejne przykłady działania klątwy są widzom dawkowane. Reżyser i scenarzyści postanowili nie skupiać się na eksploatowaniu przemocy i brutalności. Wolą sugerować lub stopniować napięcie. Dzięki temu widzów osnuwa coraz grubsza warstwa toksycznego przygnębienia. Podobnie jak bohaterowie zaczynamy czuć się schwytani w pułapkę, z której nie ma wyjścia. Są tylko różne stopnie cierpienia.Nie znaczy to wcale, że twórcy zupełnie zrezygnowali z typowych dla japońskich horrorów elementów. W serialu znalazło się kilka makabrycznych pomysłów, za sprawą których osoby mniej zaznajomione z japońską kinematografią mogą uznać " Klątwę Ju-on: Początek " za dzieło chorych ludzi. Nie ma ich jednak zbyt dużo, przez co nie dominują nad pozostałymi elementami serialu. Miyake Ichise niczym mistrzowie kuchni zbalansowali poszczególne składniki tworząc danie sycące, w którym różne smaki nie walczą ze sobą o uwagę odbiorcy, lecz wzajemnie się uzupełniają.I na koniec jeszcze jedna uwaga. " Klątwa Ju-on: Początek " prezentowana jest jako sześcioodcinkowy serial. Lepiej jednak jest potraktować go jako dwuipółgodzinny film i obejrzeć wszystkie odcinki jednym ciągiem. Dzięki temu klimat opowieści uzyska największą intensywność, silniej wpływając na odbiór i ocenę całości. Po zakończonym seansie poczujecie się tak, jakbyście obejrzeli coś naprawdę nowego, a nie odgrzewany, mający 20 lat kotlet.