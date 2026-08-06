Recenzja serialu Lalka (2026) Lalka (2026) Paweł Maślona Sandra Drzymalska Tomasz Schuchardt

SEZON NA "LALKĘ": PART I: Malowana Lala

Mamy wrzesień, początek nowego roku szkolnego, uczniowie wrócili z wakacji, a trzecioklasiści w szkołach średnich za kilka miesięcy zabierać się będą do czytania "Lalki" Aleksandra Głowackiego.