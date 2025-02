Krew, pot i łzy

Choć dziś rękawice bokserskie nieodzownie kojarzą się z pięściarskimi pojedynkami, to ten rodzaj ochrony został spopularyzowany dopiero w drugiej połowie XIX wieku – wcześniej służył zawodnikom jedynie do treningów. Wyściełane rękawice, chroniące zarówno pięść i nadgarstek atakującego, jak i ciało atakowanego, uważano początkowo za niemęskie – nie tak brutalne i mniej skuteczne niż gołe pięści. Z czasem, gdy boks z nielegalnych ringów w podrzędnych spelunach przeniósł się na salony i stał sportem dla dżentelmenów, a jego reguły zostały ustrukturyzowane, rękawice zostały obowiązkowym elementem każdej walki. Właśnie czasy, gdy sport ten był zawieszony między wyrafinowanym spektaklem dla wyższych sfer a brutalną rozrywką dla biedoty z półświatka, stanowią tło " Tysiąca ciosów " – najnowszego serialu gangsterskiego Stevena Knighta , twórcy " Peaky Blinders " i " Tabu ".Hezekiah Moscow ( Malachi Kirby ) przybywa z Jamajki do Londynu z kumplem u boku ( Francis Lovehall ), pięcioma szylingami w kieszeni i głową pełną marzeń. Silny i doświadczony przez życie mężczyzna pragnie zostać poskramiaczem lwów, jednak los szybko weryfikuje te plany, gdy bohater zderza się z niechęcią miejscowych. Traktowany nie tylko jak obcy, ale wręcz zwierzę z egzotycznego kraju, musi szukać szczęścia w najbiedniejszej dzielnicy Londynu. Tam trafia na ring, gdzie pomiędzy linami staje naprzeciw miejscowego mistrza i szychy lokalnego półświatka, Sugara Goodsona ( Stephen Graham ). Jednocześnie zwraca na siebie uwagę Mary Carr ( Erin Doherty ), przywódczyni żeńskiego gangu złodziejek, która planuje wykorzystać ponadprzeciętne umiejętności Moscowa do własnych celów.Świat " Tysiąca ciosów " przypomina wrzący tygiel, który tylko czeka, by wykipieć od buzujących emocji. Miejscowych łączy skomplikowana sieć zależności i układów, a pojawienie się w tym wszystkim Moscowa i jego przyjaciela jest niczym wetknięcie kija w mrowisko. Chwiejna równowaga zostanie zaburzona, co jednym da nowe możliwości rozwoju, ale podkopie reputację innych. Hezekiah będzie musiał szybko nauczyć się lawirować w tym nieprzyjaznym środowisku, pełnym nowych przyjaciół, ale i śmiertelnych wrogów. Pozna świat na styku kultur (East End zamieszkują biedni londyńczycy, ale i irlandzcy czy chińscy imigranci) i różnych warstw społecznych, gdzie każdy chce od życia czegoś więcej. A jedynym sposobem, by to zdobyć, jest wyciągnięcie ręki i chwycenie tego w zaciśniętą pięść – będąc na tyle szybkim, by nie dać się złapać.Doskonale wie to Mary Carr, kobieta dusząca się w gorsecie odgórnie przypisanych ról społecznych determinowanych płcią. Jest silna, niezależna i ambitna, potrafi kombinować i wie, że czasem trzeba wbić nóż w plecy, żeby przetrwać. Znajomość z przybyszem z Jamajki pokaże też jej wrażliwszą stronę, nawet jeśli jej forma przyjmie niekiedy zaskakująco brutalny wyraz. Z kolei Sugar to bestia w ludzkim ciele, która zadaje ciosy z impetem rozpędzonego parowozu. Bohater trawiony wewnętrznymi demonami, niepotrafiący utrzymać emocji na wodzy, zna tylko jedną drogę do celu – usłana jest ona wyplutymi zębami, zdartymi knykciami i krwią przeciwników. Stephen Graham trenował do tej roli codziennie przez sześć miesięcy, a jego fizyczna transformacja jest fenomenalna – dodając do tego wyrazisty bokserski styl, łączący elementy znane z walk Mike'a Tysona Lenny'ego McLeana , tworzy charyzmatyczną, choć pogubioną postać i jedną z najlepszych kreacji w karierze. Znajdujący się pomiędzy nimi, niczym między młotem a kowadłem, Moscow nie ma w sobie zwierzęcej brutalności Sugara ani determinacji Carr, ale szybkość i spryt pozwalają mu wywalczyć sobie istotne miejsce w szeregu. Mieszają się w nim dwie postawy – z jednej strony nieco naiwna wiara w marzenia, a z drugiej zahartowanie, które pozwala uniknąć rozczarowania. Skomplikowane relacje całej trójki i ich wewnętrzne skonfliktowanie sprawiają, że " Tysiąc ciosów " ogląda się nie tylko dla efektownych bokserskich pojedynków, bo równie ważna walka rozgrywa się poza ringiem.Sport jest tu nierozerwalnie związany z przestępczą grą, podobnie jak losy bohaterów, co najlepiej widać w sekwencji, w której równoległy montaż na zmianę pokazuje bokserski pojedynek Hezekiaha oraz atak wściekłości Sugara. Właśnie na tym dualizmie opiera się dynamika niosąca cały serial. Starcie starego porządku z nowym (ubranym tu w metaforę sportowego świata, w którym zwierzęce walki na gołe pięści zastępuje sport dla dżentelmenów), galopujący postęp industrialny, pogłębiający przepaść między bogatymi a biednymi, instrumentalne traktowanie kobiet, głęboko zakorzeniona niechęć na tle rasowym, w której słychać echa kolonializmu – to wszystko wybrzmiewa w " Tysiącu ciosów ", prowadząc do przemocy. Ta jest w serialu Knighta szybka, bezwzględna i brutalna, dotyka mężczyzn, kobiet, dzieci i mniejszości, nie daje taryfy ulgowej, a dla wielu bohaterów jest jedynym znanym językiem.Mnogość poruszanych tematów nie przytłacza dzięki atrakcyjnej formie gatunkowej. Wszystko oczywiście kręci się wokół boksu, więc w fabule wykorzystane zostały schematy filmu sportowego – od porażki przez pięcie się w górę w kolejnych walkach po efektowne starcie na szczycie poprzedzone montażem treningowym. Ale tak naprawdę co innego jest tutaj ważne: wątki dramatyczne, nadające głębi bohaterom, które sprytnie powiązano z elementami kryminału i kina gangsterskiego. Jeśli przyjrzymy się dokładnie strukturze pierwszego sezonu, który liczy sześć odcinków, to zauważymy, że został on przede wszystkim zbudowany na fundamencie znanym z fabuł. W pierwszej połowie Carr i jej gang Czterdziestu Słonic planują skok, który ma odmienić ich życie; w odcinku czwartym obserwujemy zuchwałą realizację planu; a ostatnie epizody to stawianie czoła konsekwencjom nie zawsze trafnych decyzji, jakie nagle dotykają wszystkich bohaterów.Mimo że " Tysiąc ciosów " rozkręca się niespiesznie i poświęca z początku dużo miejsca ukazaniu zależności, jakie rządzą światem przedstawionym oraz funkcjonującym w nim bohaterom, to druga połowa sezonu z nawiązką rekompensuje spokojniejszy start. Wydarzenia nabierają rozpędu, a konfrontacja w ringu i poza nim jest nieunikniona. Nie wszystkich uratuje dźwięk dzwonka obwieszczający koniec rundy. To szorstka i brutalna historia luźno oparta na prawdziwych postaciach oraz wydarzeniach. Podobnie jak w " Peaky Blinders Steven Knight tworzy wyraziste postacie i oferuje widzom wciągającą fabułę, będącą zarówno wypadkową wielowarstwowych charakterów bohaterów, którym chce się kibicować mimo ich niedoskonałości, jak i sprawności w podążaniu gatunkowymi tropami. Jednocześnie nie jest to dzieło bez rys. Elementy społeczno-polityczne podane są ciężką ręką. Niekiedy twórcy traktują po macoszemu potencjalnie ciekawe wątki (historia Lao, granego przez Jasona Tobina z " Wojownika "), innym razem dialogi, mające przyspieszyć ekspozycję, brzmią strasznie deklaratywnie, a w całość wkrada się chaos. Zwłaszcza wtedy, gdy nie wiadomo, kto tu jest tak naprawdę głównym bohaterem, czyja historia jest najważniejsza i poszczególne wątki, zamiast się uzupełniać, kanibalizują się wzajemnie, walcząc o uwagę widza.Dzięki surowej warstwie wizualnej " Tysiąc ciosów " wygląda doskonale pod względem oddania realiów wiktoriańskiej epoki, w której dzieje się akcja. Klimat budują szczegóły – lepiący się od krwi ring na zapleczu knajpy, zabłocone ulice, dysonans między strojami postaci z East i West Endu, amatorskie bokserskie plakaty reklamujące nielegalne walki. Po każdym odcinku ma się ochotę wziąć prysznic, bo brud z ulic wschodniego Londynu zdaje się oblepiać widza. Mimo ciężkiego klimatu jest w tym wszystkim coś fascynującego, co każe czekać na kolejne odcinki – te na pewno się pojawią, bo dwa sezony " Tysiąca ciosów " były kręcone jednocześnie. Pierwsze sześć epizodów doskonale działa jako wprowadzenie do tej historii, ale to właśnie w kontynuacji Steven Knight będzie miał szansę ukazać pełen potencjał swojego nowego tytułu. Czas pokaże, czy stanie się on równie kultowy, co przygody Thomasa Shelby'ego.