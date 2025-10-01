Newsy Filmy Niespodzianka! Twórca "Raidu" skończył zdjęcia do nowego filmu
Niespodzianka! Twórca "Raidu" skończył zdjęcia do nowego filmu

Deadline
Jak podaje Deadline, Gareth Evans zakończył właśnie zdjęcia do nowego filmu. To wspólny projekt Amazon MGM Studios i Orion Pictures.

Gareth Evans na premierze "Chaosu"

Nowy projekt twórcy "Raidu". Co o nim wiemy?


"A Colt Is My Passport" to remake japońskiego thrillera z 1967 roku pod tym samym tytułem. Scenariusz napisał Chris Webb, który miał już okazję współpracować z Evansem w innym charakterze – jako kaskader przy zrealizowanych dla Netfliksa "Apostole" i "Chaosie". Zdjęcia powstały w mieszczącym się w Cardiff Great Point Studios oraz w południowej Walii. W roli głównej zobaczymy Ṣọpẹ́ Dìrísù. W obsadzie znaleźli się też Tim Roth, Jack Reynor, Lucy Boynton, Victor Alli, Ewan Mitchell, Burn Gorman i Noah Taylor.

Akcja filmu ma się toczyć w Detroit w 1978 roku. Tytułowy Colt to weteran wojny w Wietnamie, który został płatnym zabójcą. Gdy zabija szefa gangu, jego ludzie ruszają za nim w pościg.

Zobacz zwiastun "Chaosu"


Aktualnie filmografię Garetha Evansa zamyka "Chaos" – długo oczekiwany thriller z Tomem Hardym, który trafił na Netflix w kwietniu tego roku. Przypominamy jego zwiastun:



Walker to poturbowany przez życie detektyw, który toruje sobie drogę przez kryminalny półświatek, stopniowo przejmujący władzę nad miastem. Po nieudanej operacji narkotykowej Walker ma na głowie kilka wrogich frakcji – mściwy syndykat przestępczy, skorumpowanego polityka, a także innych policjantów. Próbując uratować syna ważnej figury, którego zaangażowanie w transakcję narkotykową ujawnia siatkę powiązań korupcyjnych i spisek, jest zmuszony stawić czoła demonom swojej przeszłości.

