Niespodzianka! Twórca "Raidu" skończył zdjęcia do nowego filmu

Jak podaje Deadline, Gareth Evans zakończył właśnie zdjęcia do nowego filmu. To wspólny projekt Amazon MGM Studios i Orion Pictures.
Gareth Evans na premierze "Chaosu"
Nowy projekt twórcy "Raidu". Co o nim wiemy?
"A Colt Is My Passport
" to remake japońskiego thrillera z 1967 roku pod tym samym tytułem. Scenariusz napisał Chris Webb, który miał już okazję współpracować z Evansem
w innym charakterze – jako kaskader przy zrealizowanych dla Netfliksa "Apostole
" i "Chaosie
". Zdjęcia powstały w mieszczącym się w Cardiff Great Point Studios oraz w południowej Walii. W roli głównej zobaczymy Ṣọpẹ́ Dìrísù
. W obsadzie znaleźli się też Tim Roth
, Jack Reynor
, Lucy Boynton
, Victor Alli
, Ewan Mitchell
, Burn Gorman
i Noah Taylor.
Akcja filmu ma się toczyć w Detroit w 1978 roku. Tytułowy Colt to weteran wojny w Wietnamie, który został płatnym zabójcą. Gdy zabija szefa gangu, jego ludzie ruszają za nim w pościg.
Zobacz zwiastun "Chaosu"
Aktualnie filmografię Garetha Evansa
zamyka "Chaos
" – długo oczekiwany thriller z Tomem Hardym
, który trafił na Netflix w kwietniu tego roku. Przypominamy jego zwiastun:
Walker to poturbowany przez życie detektyw, który toruje sobie drogę przez kryminalny półświatek, stopniowo przejmujący władzę nad miastem. Po nieudanej operacji narkotykowej Walker ma na głowie kilka wrogich frakcji – mściwy syndykat przestępczy, skorumpowanego polityka, a także innych policjantów. Próbując uratować syna ważnej figury, którego zaangażowanie w transakcję narkotykową ujawnia siatkę powiązań korupcyjnych i spisek, jest zmuszony stawić czoła demonom swojej przeszłości.