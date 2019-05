"Akira" Waititiego z datą premiery

To już pewne: ekranizacjaw reżyserii Taiki Waititiego trafi do kin! Wytwórnia Warner Bros. Ogłosiła wczoraj, że film ruszy na podbój ekranów 21 maja 2021 roku. Tego samego dnia zadebiutuje równieżSzczegóły nowegonie są na razie znane. Rok temu Waititi obiecywał, że jeśli obejmie posadę reżysera, to nie zamierza robić z filmu remake'ulecz sięgnie po materiał źródłowy. Przez lata planowano ekranizację mangi podzielić na dwa filmy. Akcja miała rozgrywać się na Nowym Manhattanie, gdzie przywódca gangu motocyklistów ratuje swojego przyjaciela przed niebezpiecznym eksperymentem medycznym. Być może wkrótce dowiemy się, czy te plany są wciąż aktualne.zostanie nakręcony w całości w Kalifornii w ciągu 71 dni. Aktualnie trwają poszukiwania odtwórców głównych ról. Jednym z producentów filmu jest Leonardo DiCaprio Filmografię Waititiego zamyka komediodramat, który trafi do kin jesienią w trakcie tzw. sezonu nagród.