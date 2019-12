"Matrix 4" i "Flash" z datami premier

Wytwórnia Warner Bros. ogłosiła daty premier kilku wyczekiwanych przez kinomanów filmów.Po pierwsze, dowiedzieliśmy się, żetrafi do kin 21 maja 2021 roku. Co ciekawe, tego samego dnia premierę zaplanowane ma inne widowisko z Keanu Reevesem w roli głównej -Szykuje się starcie tytana.Produkowany przez Jamesa Wana rebootmiał pierwotnie zadebiutować na ekranach 5 marca 2021 roku. Warner zdecydował się jednak, że film pojawi się szybciej - 15 stycznia 2021.Poznaliśmy także datę premiery przygotowywanej od dawna ekranizacji komiksu Ezrą Millerem w tytułowej roli. Reżyserowany przez Andy'ego Muschiettiego obraz ruszy do walki o portfele widzów 1 lipca 2022 roku.Z rozpiski premier usunięto za to ekranizacjęw reżyserii Taiki Waititiego . Na razie nie wiadomo, czy film wciąż ma szansę na realizację.