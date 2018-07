"Annabelle 3" będzie przypominać... "Noc w muzeum"!

Uniwersumpowiększa się w błyskawicznym tempie. Jeszcze w tym roku zobaczymy, a James Wan już zapowiedział kolejny film o demonicznej lalce Annabelle.Na trwającym właśnie Comic-Conie w San Diego ujawniono, że za kamerą trzeciej części cyklu stanie Gary Dauberman . Będzie to reżyserski debiut scenarzysty, który pracował już przy dwóch pierwszych filmach o Annabelle, a także przy nadchodzącej. Był również scenarzystą obu części James Wan , twórca dwóch częścii ojciec-producent cyklu, zdradził, że film będzie czymś w rodzaju nawiedzonej wersji pewnej... komedii z Benem Stillerem . Upiorna lalka weźmie bowiem na celownik należący do małżeństwa Warrenów składzik nadprzyrodzonych pamiątek., powiedział Wan. Dauberman wciąż pracuje nad scenariuszem, ale wiadomo już, że główną przeciwniczką Annabelle będzie Judy, 10-letnia córka Warrenów, która miała już kiedyś do czynienia ze złą lalką.Premierę zapowiedziano na lato przyszłego roku.