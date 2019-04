Twórcy "Obecności" ekranizują "Miasteczko Salem" Kinga

Twórcy Gary Dauberman znów będą ze sobą współpracować. Panowie wyprodukują, a Dauberman dodatkowo napisze scenariusz, filmu. Będzie to nowa ekranizacja słynnej powieści Stephena Kinga "Miasteczko Salem".Książka została wydana po raz pierwszy w 1975 roku. Jej bohaterem jest pisarz Ben Mears, który wraca do miejsca, gdzie spędził dzieciństwo - małego miasteczka Jeruzalem zwanego też Salem. Główny bohater jest szczególnie zainteresowany starym domostwem rodziny Marstenów, w którym przed wielu laty doszło do tragicznych wydarzeń. Okazuje się, że dom został kupiony przez dwóch tajemniczych mężczyzn. Wkrótce w Salem w dziwnych okolicznościach zaczynają umierać ludzie...Film na razie nie ma reżysera. Być może ostatecznie Wan lub Dauberman sami staną za kamerą.