"Aquaman" największym hitem w historii DCEU poza granicami USA

Kiedy zbliżała się premiera, wszyscy podkreślali, że od wyniku finansowego tego widowiska zależeć będzie przyszłość kinowego uniwersum DC Comics. I rzeczywiście tak się stało. Film Jamesa Wana zagwarantowało trwanie cyklu stając się poza granicami USA jego najbardziej kasową odsłoną. Po świątecznym tygodniu na konciejest 560 milionów dolarów. Dotychczas najlepszym wynikiem mógł się pochwalić- 543,3 mln dolarów. Widowisko Wana jest też drugą najbardziej kasową ekranizacją DC Comics (za- 636,8 mln dolarów).nie dał szans konkurentom w czasie świątecznego tygodnia. Film zarobił kolejne. Najlepszym rynkiem pozostały Chiny, gdzie tylko w weekend zarobił 11,3 mln dolarów. Łączny wynik w tym kraju to 261,1 mln dolarów. Obraz znakomicie wystartował w Australii, gdzie w ciągu pięciu dni zarobił 11 milionów dolarów (trzecie najlepsze otwarcie w tym roku). Zdominował też kina w Kolumbii zgarniając podczas pierwszego tygodnia wyświetlania 3,8 mln dolarów. Do najważniejszych rynków należały też: Korea Południowa (7,4 mln dolarów), Francja (7,2 mln) oraz Niemcy (5,3 mln).W skali globujest trzecim najbardziej kasowym tytułem kinowego uniwersum DC Comics mając na koncie 748,8 mln dolarów.pozostaje numerem jeden (873,6 mln dolarów). Na drugiej pozycji, dzięki fantastycznym wynikom w USA, jest(821,8 mln).Z miejsca trzeciego na drugie awansował podczas świątecznego tygodnia. Pomogła w tym premiera w 17 kolejnych krajach. Dzięki temu jego konto powiększyło się o. Najlepsze otwarcie restart cyklu "Transformers" zanotował w Korei Południowej - 7,8 mln dolarów (jednak tylko 1,1 mln pochodzi z samego weekendu). W Wielkiej Brytanii zgarnął 6,3 mln dolarów, we Francji 4,1 mln, a w Brazylii - 3 miliony.Najlepszym rynkiem, gdziemiał już wcześniej premierę, jest za to Indonezja. Był tam numerem jeden z wynikiem 2,6 mln dolarów. Z kolei w Meksyku i Australii zajął trzecie miejsce zarabiając odpowiednio 1,8 i 1,4 mln dolarów. Zaś Niemczech wylądował dopiero na szóstej pozycji (2,1 mln dolarów), a w Holandii z trudem załapał się do pierwszej dziesiątki.Z miejsca piątego na najniższy stopień podium wskoczyła, która podczas bożonarodzeniowego tygodnia zarobiła. Musical zanotował 11% wzrost wpływów w Europie pozostając numerem jeden m.in. w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. W Polsce wpływy, za sprawą Świąt, wzrosły o 161%, w Holandii o 76%, a we Francji o 55%. Obraz jest na razie pokazywany tylko w 37 krajach. W tym tygodniu debiutuje w Australii i Rosji. Ostatnim ważnym rynkiem będzie Korea Południowa, gdzie pojawi się dopiero na Walentynki.przed tygodniem był numerem dwa, teraz znalazł się na czwartym miejscu. Jego zarobki wyniosły. Dzięki temu zagraniczne wpływy przekroczyły granicę 100 milionów dolarów (109,6 mln), a globalne 200 milionów (213,2 mln).Najlepszym rynkiem pozostały Chiny. Animacja zarobiła tam 8,4 mln dolarów, co jednak wystarczyło do zajęcia dopiero czwartego miejsca. W Meksyku film zadebiutował na drugiej pozycji z wynikiem 4,7 mln dolarów. We Włoszech po pierwszym tygodniu na koncie ma 2,1 mln dolarów, a w Polsce 930 tysięcy.Pierwszą piątkę kompletuje jedna z dwóch chińskich nowości w naszym zestawieniu - remake. Film nosi tytuł(Kill Mobile) i podczas pierwszego weekendu w kinach zarobiłzajmując tam pierwsze miejsce.Zagraniczne wpływyprzekroczyły w mijającym tygodniu 200 milionów dolarów (203,9 mln) po tym, jak w świątecznym tygodniu animacja zarobiła. Jedynym nowym rynkiem był Hongkong, skąd pochodzi 486 tysięcy dolarów.Z kolei zagraniczne wpływyprzekroczyły w ubiegłym tygodniu granicę pół miliarda dolarów (513,3 mln). Jest to dziesiąta premiera 2018 roku, której udała się ta sztuka. Jest to również siódmy największy kasowy przebój poza granicami USA w historii 20th Century Fox. Globalnie, jako dziewiąty tytuł 2018 roku, osiągnął 700 milionów dolarów (702,5 mln).Podczas bożonarodzeniowego tygodnia wpływy powiększyły się o kolejne. Wystarczyło to do zajęcia siódmej pozycji.Druga z chińskich nowości wylądowała w naszym zestawieniu na miejscu ósmym. Podczas pierwszego weekendu baśniowe widowisko przygodowe(MoJi: The Warm Velley) zarobiłoOstatnie miejsce na naszej liście zajmuje disnejowska animacjaz wynikiem. Film drugiego dnia Świąt zadebiutował w Australii i zarobił tam do końca tygodnia 5,3 mln dolarów. Animacja zanotowała mocne wzrosty wpływów w Holandii (o 141%), Belgii (o 111%) i Wielkiej Brytanii (o 20%).