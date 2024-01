"Biała odwaga": Zobacz scenę z filmu oraz plakat teaserowy. Czy lista góralskich kolaborantów istnieje?

"Biała odwaga" - oto plakat teaserowy filmu Marcina Koszałki

Opis filmu

W istocie były to działania administracyjne i polityczne na terenie Podhala w czasie II wojny światowej, umocowane w koncepcji germańskiego pochodzenia górali podhalańskich. Ich zainicjowanie doprowadziło wiele góralskich rodów do zdrady Polski i opowiedzenia się po stronie Niemców.Jesienią 1939 roku delegacja górali złożyła hołd przed Hansem Frankiem, generalnym gubernatorem okupowanych ziem polskich. Na kolaborację przystało wtedy kilkunastu przedstawicieli wpływowych podhalańskich rodzin. Goralenvolk, czyli kolaboracja z nazistami, miała zapewnić góralom bezpieczeństwo i majątek., mówi Łukasz M. Maciejewski , współscenarzysta " Białej odwagi ", z wykształcenia historyk., mówi Jan Karpiel-Bułecka , muzyk multiinstrumentalista, architekt, popularyzator folkloru górali podhalańskich i konsultant w filmie " Biała odwaga "., mówi Marcin Koszałka , reżyser, współscenarzysta i autor zdjęć do " Białej odwagi ".W niezwykłych kreacjach aktorskich zobaczymy m. in. Filipa Pławiaka Adama Woronowicza i Wiktorię Gorodecką. Reżyserem i autorem zdjęć jest dwukrotnie nominowany do Paszportów Polityki Marcin Koszałka Koniec lat 30. na Podhalu. Utalentowany taternik, potomek znakomitego góralskiego rodu Jędrek Zawrat lubi życie na krawędzi. Gdy się wspina, wybiera najtrudniejsze drogi, gdy kocha, gotów jest poświęcić wszystko. Jego wybranką jest piękna Bronka, jednak na skutek rodzinnej decyzji, ręka dziewczyny zostaje oddana starszemu z braci Zawratów, statecznemu i poważnemu Maćkowi. Dumny Jędrek porzuca rodzinne strony, by szukać zapomnienia wśród krakowskiej bohemy. Na swojej drodze spotyka niemieckiego naukowca i alpinistę Wolframa, który głosi teorię, w myśl której Górale pochodzą od starogermańskiego plemienia Pragotów. Gdy wybucha wojna, Niemcy oferują mieszkańcom Podhala współpracę. Maciej Zawrat, wspierany przez wiele wybitnych rodów, zdecydowanie odrzuca tę propozycję. Jednak przekonany przez Wolframa Jędrek, mając nadzieję na odzyskanie ukochanej i ocalenie swojej społeczności przed wojenną zagładą, podejmuje współpracę. Jędrek i Maciej uwikłani w historię, zmuszeni do najtrudniejszych wyborów, kochający tę samą kobietę, staną po przeciwnych stronach sporu, który zdecyduje nie tylko o ich osobistych losach, ale o przyszłości całego regionu. Biała odwaga " wyprodukowana została przez Agatę Szymańską Magdalenę Kamińską z Balapolis w koprodukcji z Monolith Films, Hollman Emea Limited oraz Krakowskim Biurem Festiwalowym.Monolith Films odpowiedzialny jest także za dystrybucję filmu, któryFilm współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.