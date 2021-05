"Bloodborne" zmieni się w serial w stylu "Raidu" i "Dredda"?

Portal That Hashtag Show ma całkiem interesujące informacje dla fanów gier. Otóż twierdzi, że Sony będzie kontynuować współpracę z HBO. Kolejnym po " The Last of Us " tytułem, który może zmienić się w serial jest gra " Bloodborne ".THS twierdzi, że bardzo wstępna wersja scenariusza serialu już istnieje, jak również kilka grafik koncepcyjnych. Pierwszy sezon ma się składać z ośmiu odcinków. Struktura narracyjna przypomina podobno tę z filmów " Dredd " czy " Raid ", czyli bohater dostaje pozornie proste zadanie do wykonania, ale na przeszkodzie stają kolejni wrogowie, z którymi musi walczyć. Podobno każdy odcinek ma się kończyć walką z jakimś bossem znanym z gry.THS dodaje jednak, że Sony nie jest na razie zadowolone z otrzymanego scenariusza i kolejne jego wersje z całą pewnością nadejdą. Pomysł na finał każdego odcinka jako walka z bossem na razie wydaje się pozostawać nietkniętym.That Hashtag Show nie ma żadnych informacji na temat castingu. Podobno jednak Sony szuka do głównej roli kogoś, kto ma doświadczenie kaskaderskie.