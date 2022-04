Najlepsze horrory świata gier. Top 10 gier, w które warto zagrać

Skoro jesteśmy przy miernikach obłędu, mechanika Wglądu z " Bloodborne " wciąż pozostaje ich niedoścignionym wzorem – im więcej wiemy o tym, co dzieje się za parawanem widzialnego, tym szybciej wpadamy w paszczę szaleństwa. A im szybciej wpadamy w obłęd, tym trudniejsza, mroczniejsza i bardziej przytłaczająca robi się gra. To oczywiście ukłon w stronę Lovecrafta, dla którego " Bloodborne " jest inteligentnym i bezwstydnym hołdem. A przynajmniej staje się nim po rewelacyjnej zmyłce – połowę gry spędzamy w świecie wiktoriańskiej grozy, polując na wilkołaki i wściekłych mieszczan z widłami. Autor gry, Hidetaka Miyazaki , ma na koncie kultową serię " Dark Souls ", co powinno powiedzieć Wam wszystko – to wymagająca i satysfakcjonująca przygoda, z fenomenalnym systemem walki oraz odpowiednią relacją wyzwania do nagrody. A do tego, po prostu, kapitalny kosmiczny horror.