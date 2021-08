"Bo we mnie jest seks": teaser filmu o Kalinie Jędrusik

W sieci zadebiutował pierwszy teaser filmu biograficznego " Bo we mnie jest seks " z Marią Dębską w roli legendy polskiego kina, Kaliny Jędrusik Rok 1963. Gwiazda Kaliny Jędrusik ( Maria Dębska ) świeci pełnym blaskiem. Aktorka jest szczęśliwą żoną Stanisława Dygata ( Leszek Lichota ), ma gorący romans z młodym piosenkarzem, którego jej mąż całkowicie akceptuje. Jednak jej bezwstydna radość życia wielu razi i oburza. Po występie na Barbórce Kalina dowiaduje się, że krzyż, który wyeksponowała na dekolcie, zbulwersował władze ludowe. Dostaje zakaz występów telewizyjnych, który dla wysokiego rangą urzędnika pracującego w telewizji jest okazją do zemsty za nieodwzajemnione uczucie. Co w tej sytuacji zrobi Kalina? Czy uda jej się zachować niezależność?Premiera filmu 12 listopada.