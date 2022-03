Polski Top 10 tygodnia na Netflix: "Układanka" najpopularniejszym serialem

Against the Ice

W 1909 roku duńska ekspedycja arktyczna pod przewodnictwem kapitana Ejnara Mikkelsena ( Nikolaj Coster-Waldau ) postanawia zakwestionować prawa Stanów Zjednoczonych do północno-wschodniej Grenlandii oparte na teorii, że wyspa składa się z dwóch różnych kawałków ziemi. Zostawiając swoją załogę na statku, Mikkelsen z młodym i niedoświadczonym Iverem Iversenem ( Joe Cole ) wyrusza w podróż przez lodową pustynię, aby znaleźć dowód na to, że Grenlandia to jedna wyspa. Misja kończy się sukcesem, ale powrót dwóch mężczyzn na statek trwa dłużej i jest znacznie trudniejszy, niż się spodziewali. Gdy skrajnie wyczerpani, wygłodzeni i osłabieni atakiem niedźwiedzia polarnego w końcu docierają na miejsce, znajdują rozbity statek i opuszczony obóz. Mając nadzieję na ratunek, muszą teraz walczyć o przeżycie.