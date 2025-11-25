TYLKO U NAS: Wieniawa, Musiałowski i cyber atak w zwiastunie "Chcę więcej"

Młodzi ludzie i genialne oszustwo, którego skala przekroczyła ich najśmielsze oczekiwania. Jako pierwsi w Polsce prezentujemy Wam dziś zwiastun filmu "Chcę więcej" z Maciejem Musiałowskim i Julią Wieniawą w rolach głównych. To oparta na prawdziwych wydarzeniach opowieść o jednym z największych cyber przekrętów w historii Polski, którego ofiarą w ciągu kilku lat padło blisko 2 miliony osób na terenie całego kraju, a straty szacowane są na 500 milionów złotych i wciąż rosną.
"Chcę więcej": zwiastun
"Chcę więcej": o filmie
Marcin wydaje się pewnym siebie facetem, jednak pod maską lidera kryje się zagubiony chłopiec, rozdarty między beztroskim podejściem do życia, a nieuchronną dorosłością. Zmuszony dramatyczną sytuacją podejmuje desperacką decyzję: wraz z dziewczyną Hanią i przyjaciółmi zanurza się w bezwzględny świat cyberprzestępczości. Już wkrótce ich działania zaczynają przynosić ogromne zyski. Jednak z czasem początkowy cel schodzi na drugi plan. Adrenalina, poczucie sprawczości i złudne wrażenie zwycięstwa stają się dla Marcina uzależnieniem - wciągają go w świat władzy i pieniędzy. Szukając uznania w oczach najbliższych, zapomina o tym, co najważniejsze. Miłość i lojalność zostaną wystawione na największą próbę.
Na wielkim ekranie prócz Wieniawy
i Musiałowskiego
zobaczymy również: Jana Frycza
("Ślepnąc od świateł
"), Piotra Stramowskiego
("Pitbull. Nowe porządki
"), Jarosława Boberka
("Underdog
") i Sebastiana Delę
("Pitbull
"), Reżyserem filmu jest Damian Matyasik
, którego krótkometrażowy debiut "Mama umiera w sobotę
" zdobył 36 nagród na międzynarodowych festiwalach (m.in. w Londynie, Amsterdamie, Paryżu, Dubaju, Tokio).
"Chcę więcej
" trafi do kin 30 stycznia.