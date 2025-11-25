Newsy Filmy TYLKO U NAS: Wieniawa, Musiałowski i cyber atak w zwiastunie "Chcę więcej"
Młodzi ludzie i genialne oszustwo, którego skala przekroczyła ich najśmielsze oczekiwania. Jako pierwsi w Polsce prezentujemy Wam dziś zwiastun filmu "Chcę więcej" z Maciejem Musiałowskim i Julią Wieniawą w rolach głównych. To oparta na prawdziwych wydarzeniach opowieść o jednym z największych cyber przekrętów w historii Polski, którego ofiarą w ciągu kilku lat padło blisko 2 miliony osób na terenie całego kraju, a straty szacowane są na 500 milionów złotych i wciąż rosną.  
 

"Chcę więcej": zwiastun




"Chcę więcej": o filmie



Marcin wydaje się pewnym siebie facetem, jednak pod maską lidera kryje się zagubiony chłopiec, rozdarty między beztroskim podejściem do życia, a nieuchronną dorosłością. Zmuszony dramatyczną sytuacją podejmuje desperacką decyzję: wraz z dziewczyną Hanią i przyjaciółmi zanurza się w bezwzględny świat cyberprzestępczości. Już wkrótce ich działania zaczynają przynosić ogromne zyski. Jednak z czasem początkowy cel schodzi na drugi plan. Adrenalina, poczucie sprawczości i złudne wrażenie zwycięstwa stają się dla Marcina uzależnieniem - wciągają go w świat władzy i pieniędzy. Szukając uznania w oczach najbliższych, zapomina o tym, co najważniejsze. Miłość i lojalność zostaną wystawione na największą próbę.




Na wielkim ekranie prócz Wieniawy i Musiałowskiego zobaczymy również: Jana Frycza ("Ślepnąc od świateł"), Piotra Stramowskiego ("Pitbull. Nowe porządki"), Jarosława Boberka ("Underdog") i Sebastiana Delę ("Pitbull"), Reżyserem filmu jest Damian Matyasik, którego krótkometrażowy debiut "Mama umiera w sobotę" zdobył 36 nagród na międzynarodowych festiwalach (m.in. w Londynie, Amsterdamie, Paryżu, Dubaju, Tokio). 

"Chcę więcej" trafi do kin 30 stycznia. 

Chcę Więcej  (2025)

 Chcę Więcej

